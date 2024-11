Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este viernes 1 de noviembre

A dos días de que la excanciller Diana Mondino sea echada de su cargo tras votar a favor de liberar a Cuba del bloqueo de Estados Unidos, el presidente Javier Milei no sólo sugirió que esa decisión se trató de una "traición" y ya designó a su reemplazo, Gerardo Werthein, sino que también vaticinó en sus redes sociales que "se le termina la joda a los embajadores" y que habrá "motosierra" en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. "Ajuste del sueldo a embajadores que cobran promedio U$S 20.000, U$S16.000 a U$S 50.000 en recortes de gastos de traslados, unificación/reducción de Embajadas y Consulados, en Embajadas como la de Mozambique y Jamaica cobran más de U$S 18.000", dice el mensaje de un usuario de la red social X, compartido por el Presidente.