El intendente de Exaltación de la Cruz desmintió a Carrió por su cumpleaños en plena cuarentena

Lo hizo el intendente de Exaltación de la Cruz quien aseguró que nunca fue avisado de una "fiesta para 70 personas".

Después de que se conociera el escándalo por una reunión de Elisa Carrió a fines de 2020 que violó las normas impuestas por el Gobierno Nacional y provincial, la dirigente de Juntos por el Cambio mintió sobre lo que había pasado y dijo que había tenido una aprobación por parte de la intendencia de Exaltación de la Cruz. Sin embargo, el intendente salió a desmentirla.

La foto que se conoció en las últimas semanas mostraba a Elisa Carrió sin ningún tipo de distanciamiento y sin la utilización de tapaboca. Al ser consultada, Carrió se indignó y dijo que cuando vio las fotos sobre su festejo de cumpleaños le "dieron ganas de llorar. Son unos canallas, todos estábamos hisopadas, antes de entrar, fue al aire libre y conté con la autorización de la intendencia por el cupo de personas".

La declaración salió luego de la denuncia contra ella y Mauricio Macri por los delitos de violación del código penal. Allí estuvieron 70 personas, entre ellas muchos dirigentes políticos de Juntos por el Cambio. Sin embargo, a pesar de los dichos, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, salió al cruce y dijo: "No es procedente el argumento de la "consulta" al intendente local, sino que se trató de una comunicación acerca de una pequeña reunión íntima, y no una con 70 personas. Exaltación no estaba "liberada". En ninguna foto se verifica cuidado de distanciamiento y uso de tapaboca".

Con respecto a Carrió, la denuncia contra la dirigente advierte que, en pleno aislamiento social obligatorio, el pasado 26 de diciembre del 2020, decidió celebrar su cumpleaños con una fiesta en su domicilio, ubicado en Capilla del Señor, donde hubo setenta (70) invitados. "Hubo folklore, mariachis y ningún tipo de distanciamiento social ni protocolo", destaca. En ese momento, el representante legal remarca que en todo el territorio nacional regía el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1033/2020 que establecía la prórroga del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) hasta el 31 de enero de 2021.

A su vez destaca que, entre las restricciones destacadas, aparecía la prohibición de actividades como: eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en general de más de veinte (20) personas en espacios cerrados. Algo que, por supuesto, atraviesa la celebración que llevó adelante Carrió, ignorando las disposiciones gubernamentales para intentar controlar la circulación del COVID-19.