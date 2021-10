Carrió dejó plantado a Macri a Dolores "porque hacía calor"

La ex diputada sostuvo que le hubiera gustado que a ella la acompañen cuando enfrentó la justicia.

La ex diputada nacional Elisa Carrió aseguró que no acompañó al ex presidente Mauricio Macri a la indagatoria a Dolores porque hacía calor. La legisladora además comentó que habló con el líder de Cambiemos antes de la indagatoria y contó que le pidió que no hablara para que "no meta la pata".

"Con cuarenta grados yo no voy a ningún lado. Soy chaqueña, nací en El Quebracho y vivía a 50 grados. A mí no hay Papa que me movilice con 50 grados", afirmó Carrió en una entrevista en La Nación +.

Carrió contó que se comunicó con Macri antes y después de la indagatoria. Primero narró el pedido de Macri para que no opine y después dijo que festejó por teléfono ante el ex presidente el resultado de la indagatoria fue positivo porque mostró "el fracaso del juez" Martín Bava. "Loca me decía él", se rió.

Además de hacer estas afirmaciones, Carrió se victimizó como lo hace habitualmente y dijo que intentaron matarla, pero en realidad no quisieron que muera. "Siempre me quisieron matar, pero no me mataron porque el tiro salía por la grasa".

Espionaje ilegal: cómo se armó la alianza entre el abogado de Macri y el fiscal Curi para postergar la indagatoria

El miércoles 20 de octubre el fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi, que interviene en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan, estuvo en la sede porteña del Ministerio Público Fiscal y se reunió con el procurador interino Eduardo Casal. No fue un día cualquiera: era la fecha del segundo llamado a indagatoria de Mauricio Macri en esa causa y Casal, aún hoy, responde al ex presidente.

Ese mismo miércoles Macri faltó a la cita judicial y el juez Martín Bava lo convocó “bajo apercibimiento de ley” para el 28 de octubre. Esta jornada el fiscal Curi jugó en tándem con Pablo Lanusse, el abogado de Macri, para suspender la indagatoria bajo la argucia de que el ex presidente no había sido relevado del deber de guardar secreto sobre cuestiones de Estado, algo innecesario para esta instancia. El único objetivo de esta maniobra fue dilatar el procesamiento de Macri para que no suceda antes de las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Ante la consulta de El Destape, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron la reunión del fiscal Curi con el procurador interino Casal, que responde a Macri. Alegaron que fue con motivo de un concurso en el cual Curi fue sorteado como miembro del jurado que también integra Casal. Demasiadas casualidades: el mismo día que Macri falta a su indagatoria el fiscal Curi viaja de Dolores a Capital y se reúne con su jefe, Casal, que reporta a Macri. Y una semana más tarde tira paredes con el abogado de Macri para suspender la indagatoria.