La Policía Bonaerense allanó el domicilio de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica (CC) y uno de los principales denunciantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Desde el partido de Elisa Carrió consideraron al accionar policial un “procedimiento mafioso”.

El operativo fue pedido por el fiscal Germán Camafreitas y autorizado por el juez de San Isidro, Walter Federico Saettone, en el marco de una investigación por “presunto robo o hurto”. Además, se le secuestraron teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos de almacenamiento, computadoras y documentación.

Al momento del allanamiento, Yofe se encontraba en Mar del Plata. En la vivienda permanecía su esposa junto a su hija de cuatro meses. “Cruzaron un límite, que es mi familia. Amenazaron a mi esposa, se metieron en mi casa de manera totalmente irregular”, sostuvo el dirigente "lilito" en declaraciones radiales.

Según relataron fuentes de la CC, el operativo fue “violento y brutal”. Indicaron que los efectivos no habrían exhibido la orden de allanamiento al ingresar y señalaron que la esposa del dirigente denunció haber sido amenazada con ser arrestada y separada de su bebé.

La plana mayor de la CC, empezando por Carrió, salió a repudiar el hecho. "Nunca vi un operativo judicial-policial mafioso como este", afirmó la líder del partido a través de su cuentsa de X. La ex diputada se trasladó al lugar para asistir a la familia.

La sospecha de la CC es que el operativo busca silenciar el avance de la causa por una mansión en Villa Rosa, Pilar, valuada en 20 millones de dólares. Desde el entorno de Carrió vinculan este allanamiento directamente con el poder de la AFA. Mientras la tensión crece, la causa principal por la quinta de Pilar —que incluye peritajes para determinar su valuación real— se encuentra bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.

"Esto lo comenzó la sociedad y quieren tapar el sol con las manos. Todos los días aparecen pruebas nuevas y están desesperados y quieren que la causa vaya a la justicia de Campana para plancharla", advirtió el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso, en diálogo con TN.

Fuentes bonaerenses puntualizaron a El Destape que "se cumplieron todos los recaudos legales" en el operativo, que realizó la "lectura de la orden de allanamiento", que no hubo "ningún tipo de violencia" y que "hay varios testigos de que fue todo normal".

La CC emitió un comunicado en el que solidarizaron con Yofe. "Cuando se avanza contra negocios oscuros, siempre aparecen estas maniobras", señalaron en un comunicado oficial, sugiriendo que el objetivo real era incautar información sensible almacenada en los dispositivos del dirigente. El titular del partido, el diputado Maximiliano Ferraro, acotó que se trató de un "amedrentamiento y a una justicia selectiva".