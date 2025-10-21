Qué día empieza la veda electoral en las elecciones 2025 del 26 de octubre: lo que hay que saber

La restricción comenzará el viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana y se extenderá hasta el cierre de los comicios, el domingo 26 a las 18 horas.

La veda electoral es una de las instancias más importantes del proceso democrático en Argentina. En el marco de las elecciones 2025, esta medida marca el final de la campaña política y el inicio de un período de reflexión previo a los comicios generales del 26 de octubre. Con diversas restricciones tanto para los candidatos como para la ciudadanía, busca asegurar un desarrollo ordenado y transparente del acto electoral.

Cuándo comienza la veda electoral en las elecciones 2025

La veda electoral para las elecciones 2025 comenzará el viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana, es decir, 48 horas antes de la apertura de las urnas. Desde ese momento, quedará oficialmente prohibida toda actividad vinculada con la campaña, tanto en el espacio público como en medios de comunicación o plataformas digitales.

Esta etapa se implementa con el objetivo de que los votantes puedan reflexionar libremente sobre su decisión sin verse influenciados por mensajes partidarios o publicitarios de último momento. La medida rige en todo el territorio nacional y se extiende hasta el cierre de los comicios, previsto para las 18 del domingo 26 de octubre.

Qué está prohibido durante la veda electoral

Durante la veda electoral, los candidatos, los partidos políticos y la ciudadanía deben cumplir una serie de restricciones establecidas por la legislación argentina. Según lo informado por el portal oficial Argentina.gob.ar, no se permiten los actos públicos de campaña ni el proselitismo electoral en ninguna de sus formas. Esto incluye la difusión de avisos publicitarios, la entrega de boletas y la apertura o funcionamiento de locales partidarios.

Asimismo, la prohibición alcanza al ámbito digital. No se podrán publicar posteos o contenidos en redes sociales que promuevan el voto a favor de una fuerza política o candidato determinado. También estará prohibida la difusión de encuestas o sondeos preelectorales hasta las 22 del domingo, cuando finaliza el horario de votación y comienza el recuento de votos.

Otra de las medidas destacadas es la restricción en la venta de bebidas alcohólicas, que se aplicará desde las 20 del sábado 25 de octubre. Además, se prohíbe portar armas y realizar espectáculos públicos, deportivos o teatrales, tanto en espacios abiertos como cerrados, con el fin de preservar la tranquilidad durante la jornada electoral.

Qué se elige en las elecciones 2025

Las elecciones 2025 en Argentina son de carácter legislativo y tienen como objetivo la renovación parcial del Congreso Nacional. En total, se elegirán 127 diputados y 24 senadores que asumirán sus bancas a partir de diciembre.

En el caso del Senado, se eligen tres representantes por cada provincia: dos por la fuerza política que obtenga la mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que quede en segundo lugar. Este sistema garantiza la representación de las principales fuerzas políticas en cada distrito.

Por otro lado, la Cámara de Diputados se renueva mediante un sistema proporcional denominado D’Hondt, que distribuye las bancas según la cantidad de votos obtenidos por cada partido en cada provincia. Este método busca reflejar de manera más equilibrada la voluntad popular en el reparto de escaños.

Por qué la veda electoral es clave en los comicios

La veda electoral no solo establece límites legales, sino que cumple un papel esencial en la preservación de la equidad democrática. Su objetivo principal es evitar la manipulación del electorado durante las horas previas al voto, garantizando que la decisión final se base en la reflexión y no en presiones mediáticas o partidarias.

Además, el cumplimiento de la normativa permite que los comicios se desarrollen en un clima de respeto y orden. De esta manera, la jornada del 26 de octubre se proyecta como un nuevo capítulo del calendario democrático argentino, donde millones de ciudadanos participarán para definir la nueva composición del Congreso Nacional.

En síntesis, la veda electoral de las elecciones 2025 comenzará el viernes 24 de octubre y se extenderá hasta el cierre de los comicios, asegurando un marco de transparencia y responsabilidad en uno de los procesos más relevantes del año político en Argentina.