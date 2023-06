Elecciones en San Juan: Uñac presentó a su hermano Rubén como candidato a gobernador

El gobernador de San Juan anunció que el senador Rubén Uñac será el nuevo candidato. Lo acompañará Cristian Andino en la elección del 2 de julio.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, decidió que sea su hermano y senador Rubén Uñac, quien lo reemplace en la postulación para el máximo cargo provincial. En tanto, el intendente de San Martín, Cristian Andino, mantiene su candidatura a vicegobernador en el espacio. La decisión fue comunicada este lunes por la tarde en un acto en la provincial y surgió luego de que la Corte Suprema rechazara una nueva postulación del mandatario provincial.

"Estas últimas semanas todos los sanjuaninos hemos sido victimas de un proceso absurdo, ajeno a nuestra provincia y a nuestros intereses. Un asunto ligado a obstruirnos la posibilidad de que elijamos democrática y autónomamente en la provincia de San Juan. La peor expresión en materia de judicialización de la política", lanzó Uñac, escoltado por los dos candidatos desde el departamento de Rivadavia.

El actual gobernador polarizó fuertemente con los jueces de la Corte que firmaron el fallo en su contra y argumentó que "les molestó" la política de educación, vivienda y de salud que ha llevado adelante en la provincia. "Les molesta la inclusión que se ha dado en todo el territorio provincial", afirmó Uñac. "Quizás les molesta que esta sea una provincia justicialista la que haya alcanzado estos logros que acabo de mencionar. A lo mejor la cuestión sea más política que judicial., Eso lo vamos a resolver el próximo 2 de julio yendo masivamente a las urnas a acompañar este modelo", continuó.

Se refirió también a su candidatura y retrucó: "Lo que ha dictaminado la Corte daña los pilares del régimen republicano y federal, constituyendo un fallo que no alude en ningún párrafo a alguna norma derivada de nuestra constitución provincial que me impida ser candidato. Ellos mimos lo dicen en el fallo, que este ex candidato a gobernador no estaba impedido por la constitución provincial, aplicaron una norma de la constitución nacional para limitar la voluntad expresada el 14 de mayo en san juan".

Uñac presentó a Andino, intendente de San Martín y lo definió como un dirigente de un municipalismo "ordenador, transparente y transformador". "Viene de un departamento de muchos sueños cumplidos y sé que tiene los valores necesarios para el rol que buscará desempeñar". En tanto sobre Rubén afirmó: "No voy a hablar de la carrera política y el compromiso de Rubén para con San Juan y este modelo, porque todos ustedes los conocen. ¿Por qué confío en él? Porque lo conozco hace 53 años, me gustaría conocerlo hace menos porque eso significaría que yo tengo menos edad", dijo Sergio sobre su hermano mayor.

La fórmula: Uñac y Andino

Después de las palabras de Sergio, fue Andino quien tomó el micrófono y también continuó con el duro discurso contra la Corte. "Como militante asumo el compromiso de que vamos a militar mucho para que desde San Juan les podamos decir a esas personas de Buenos Aires que nos quieren digitar la vida, el dos de julio que San Juan quiere que el modelo de Sergio Uñac siga gobernando y que la garantía de la continuidad de ese modelo que se llama Rubén Uñac junto a todos los intendentes y concejales que fueron electos el 14 de mayo".

Cerró el acto el flamante candidato a gobernador quien aseguró que el proyecto de Sergio comenzó hace muchos años y que con "mucho esfuerzo e ideas claras" llegaron a construir un proyecto de provincia. "Estamos aquí para defender este modelo, este proyecto político, económico y social", afirmó Rubén y prometió que tiene una "entrega absoluto" por el partido, el movimiento y "nuestra gente".

La Corte Suprema resolvió que Uñac no puede ser candidato a gobernador en San Juan

La Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente dispuso que Sergio Uñac está inhabilitado para ser candidato a gobernador de la provincia de San Juan. Ahora se debe elegir un nuevo candidato del oficialismo en ese lugar. Así votaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz en forma concurrente. No votó Ricardo Lorenzetti. El magistrado no lo hizo porque no había intervenido en la cautelar que suspendió las elecciones.

De inmediato, Uñac repudió el fallo: "Como ya lo he dicho, sostengo y sostendré mi respeto a las instituciones del Poder Judicial. Acataré lo que la Justicia dispone. Aunque no comparta, en lo absoluto, una decisión que refleja, de la peor manera posible, la judicialización de la política", expresó en su cuenta de Twitter.