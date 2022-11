Bolsonaro perdió y Milei se quedó sin espejo

El libertario argentino felicitó a Bolsonaro, pero se negó a saludar al ganador de las elecciones. Desde su entorno afirman que, pese a la derrota de su socio brasileño, no habrá ningún cambio de postura en el discurso local.

Sin aceptar la derrota, pero dando a entender que puso en marcha la transición de mando, Jair Bolsonaro empieza a transitar sus últimos días en el gobierno. Pese a que varias salutaciones llegaron desde Argentina para el nuevo presidente brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei, hasta el momento, no reconoció al ganador de las elecciones.

El domingo a la noche, cuando la derrota de Bolsonaro era irreversible, el libertario argentino saludó al derrotado a través de su Twitter: "Mi felicitación y respeto para Bolsonaro que hizo lo que debía hacer sin temor a los costos políticos; hizo grandes reformas y deja un mejor país que el que recibió", afirmó Milei, concluyendo con su tradicional "Viva la libertad, carajo".

Sin embargo, aprovechó para castigar a los dirigentes de Juntos por el Cambio, que expresaron sus salutaciones a Lula. "Si los socios del club castro-chavista te festejan el triunfo de un miembro de su club es entendible... pero que lo felicite el que te dice que es la 'única' opción para no caer en esa desgracias debería hacerte reflexionar. Y luego del discurso socialista deberías pedir perdón", lanzó el libertario.

La nómina de aludidos abarca a varios dirigentes, desde el principal referente del "ala blanda" de Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hasta el ex presidente Mauricio Macri, pasando por el titular del radicalismo, Gerardo Morales. Afuera del desfile de felicitaciones quedó la titular del PRO, Patricia Bullrich, que no hizo referencia a las elecciones.

"Felicitaste a alguien que te va a destruir", señaló Milei en el canal TN, en una entrevista en la que ratificó que "nunca saludaría a Lula". En ese sentido, añadió: "Lamento mucho que el pueblo brasileño haya caído en las manos del pueblo brasileño".

El militar brasileño y el economista argentino se hermanaron en el rechazo a los gobiernos de centro izquierda de ambos países y se ubicaron en el margen derecho de sus respectivos escenarios políticos locales.

Desde las huestes de Milei, no quisieron agregar muchas reflexiones por fuera de lo tuiteado, pero negaron cualquier tipo de cambio de rumbo en la estrategia del mediático economista. "Las ideas se defienden independientemente de un resultado electoral", afirmó a El Destape una fuente que trabaja en el armado libertario.

"Bolsonaro sacó 49% de los votos, es la mitad menos uno. No quedó como un cadáver político. Es totalmente competitivo, más allá de que haya perdido", afirmó una voz desde las cercanías de Milei.

La conexión Brasil

El vínculo de Milei con Bolsonaro viene a través del hijo del presidente saliente, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro. Este hizo a mediados de octubre una recorrida por Argentina. Además de instalar la tesis de una "argentinización de Brasil" si Lula ganaba las elecciones, el legislador se reunió con varios dirigentes de la derecha local.

Dentro de esa agenda, Eduardo Bolsonaro tuvo un breve encuentro con Milei, con quien intercambiaron respaldos. El legislador brasileño dijo que le gustaba y que su discurso económico estaba siendo puesto en práctica en Brasil. Milei grabó un video de respaldo al actual presidente y en contra el "el presidiario comunista Lula".

El espejo en el que se quiso mirar Milei se puede resumir en una situación. En septiembre, el libertario difundió un video de un mensaje que envió a militantes bolsonaristas por las celebraciones del bicentenario de Brasil, festejo que fue utilizado por el Presidente como parte de su campaña a la reelección.

Los militantes bolsonaristas difundieron en San Pablo un mensaje grabado en el que saludaba a los simpatizantes del ex militar, a la vez que lo elogió al primer mandatario. "Existe un candidato que es el Bolsonaro de Argentina que se llama Javier Milei. Es quien va a ganar las próximas elecciones allá y va a traer a Argentina de vuelta a las manos de las personas de bien", dijo el locutor del video, para luego presentar el audio del libertario argentino.

En la órbita latinoamericana, Milei también había ido a Colombia a dar una serie de conferencias y expresar su rechazo al candidato izquierdista Gustavo Petro, que iba a disputar la segunda vuelta, de la que este último terminó triunfante.

En el corto plazo, Milei tendrá una nueva participación un evento de la derecha global. El argentino participará de una nueva edición de la la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se realizará en la Ciudad de México entre el 18 y 19 de noviembre.

El evento reúne a líderes de la derecha a nivel mundial y Milei será uno de los oradores. Asistirán dirigentes como el ex presidente de Polonia Lech Walesa, el ex candidato presidencial de Chile José Antonio Kast, el ex asesor de Donald Trump Steve Bannon, entre otros.

El libertario ya había asistido al evento el 12 de junio de este año cuando se realizó en Brasil, donde brindó una conferencia con Eduardo Bolsonaro y Kast.