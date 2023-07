Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 23 de julio

Mario Raúl Negri votó en las elecciones de Córdoba y apuntó contra la Junta Electoral Municipal. "No hay otra forma de entenderlo que no sea como una enorme irresponsabilidad que a 40 años de democracia se incentive que la gente no venga a votar", lanzó.

"Es una decisión que viola el Código Electoral Municipal que, a su vez, tiene referencia en los Códigos Electorales de la Provincia y de la Nación”, agregó.

En un tuit, Negri posteó: “Con entusiasmo voté recién por el nuevo intendente de la Ciudad. El oficialismo tiene un enorme temor y está incentivando el ausentismo. Pero les digo a los cordobeses capitalinos: ¡Vayan a votar por quien deseen! ¡La democracia vale oro y hay que cuidarla!”.