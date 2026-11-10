Elecciones 2027: cómo consultar el padrón provisorio

A menos de un año de las elecciones presidenciales 2027, la Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la posibilidad de que los ciudadanos revisen cómo figuran en el padrón provisorio.

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Cómo consultar el padrón provisorio 2027 paso a paso

La consulta anticipada está disponible desde el domingo 1° de noviembre y se extenderá durante 30 días, hasta el lunes 30 de noviembre. El trámite es gratuito y se hace por internet, sin necesidad de concurrir a una dependencia pública. Estos son los pasos:

Ingresar al sitio oficial de consulta: www.padron.gob.ar.

Escribir el número de DNI.

Seleccionar el género registrado.

Elegir el distrito electoral que corresponde al domicilio.

Completar el código de verificación, si el sistema lo solicita.

Al hacer la consulta, el sistema muestra el nombre y apellido del elector, junto con la sección y el circuito que le corresponden. Sin embargo, todavía no aparece el domicilio, ni la escuela o número de mesa donde deberá votar. Esos datos se conocerán cuando se publique el padrón definitivo, unos 180 días antes de la votación.

Se trata de una revisión anticipada, por lo que todavía no dice a dónde se vota en 2027

La Dirección Nacional Electoral indicó que, además, la verificación se puede realizar desde la aplicación Mi Argentina o por vía telefónica.

Cómo reclamar si hay errores y quiénes deben revisar sus datos

En caso de encontrar información equivocada, no encontrarse en el listado o detectar a una persona que no debería estar incluida, se puede presentar un reclamo ante la CNE, hasta el 30 de noviembre inclusive, en el sitio oficial: https://www.padron.gov.ar/cne_reclamos/.

El organismo recomendó revisar el padrón con anticipación, especialmente en el caso de quienes cambiaron de domicilio o modificaron sus datos personales. Además, la verificación es clave para los jóvenes que votarán por primera vez. Quienes cumplan 16 años hasta el 24 de octubre de 2027 deben figurar en el registro, su incorporación se realiza mediante un trámite de actualización, para el cual la Cámara cruza información con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).