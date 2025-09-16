Leila Chaher: "El Gobierno autoritario no interpreta el mensaje de las urnas y desconoce los poderes del Estado"

La diputada nacional Leila Chaher alertó que en las elecciones de octubre “se va a plebiscitar la gestión nacional" y denunció que el gobierno es autoritario porque "no interpreta el mensaje de las urnas y desconoce los poderes del Estado". La candidata a renovar la banca de Fuerza Patria por Jujuy señaló que el Gobierno Nacional

En declaraciones a la prensa la legisladora fue muy crítica ante la crítica situación politica social económica en el país, señaló que en octubre “se va a plebiscitar la gestión nacional. Hoy lo que estamos discutiendo es sí convalidamos el rumbo económico que tomó Milei, con las consecuencias que eso trae para nuestro pueblo”, planteó.

En la carrera electoral, Chaher tras la derrota de Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires y el rechazo a los vetos, expresó que “la sociedad le está diciendo que no es por ahí, pero decidió avanzar con los vetos de leyes que logramos construir las mayorías en el Congreso. Volvió a vetar por segunda vez el presupuesto del financiamiento universitario, volvió a vetar la ley de emergencia pediátrica del Garrahan, y vetó también la ley que habíamos votado con respecto a los ATN", resaltó ante las políticas libertarias que van contra los derechos de las y los argentinos y la falta de independencia de los poderes del estado.

En este sentido remarcó que: “Este miércoles nos volvemos a convocar en la Cámara de Diputados para frenar los vetos de Milei. Estamos en una instancia de un gobierno totalmente autoritario que no interpreta el mensajelo de las urnas, sigue desconociendo también a los poderes del Estado. Situaciones difíciles que vive el país, nuestra provincia” adelantó respecto a la agenda parlamentaria.

Sobre la campaña en la provincia, la candidata en primer término afirmó que: “soy muy crítica a la posición de los radicales y del gobierno de la provincia de Jujuy. Los diputados nacionales del radicalismo acompañaron las principales leyes que van en contra de los jujeños. Por ejemplo, la Ley Bases, el RIGI, la moratoria, el aumento a las jubilaciones, etc. Siempre con una postura de que están pensando en lo mejor para Jujuy”, ironizó.

También apuntó al gobernador Carlos Sadir: “El propio gobernador jamás se lo escuchó levantar la voz cuando el gobierno nacional sacó los fondos de los docentes del FONID, ni tampoco cuando eliminaron los subsidios del transporte. Además recuerdo el gobernador Sadir en Tucumán firmando el Pacto de Mayo”, señaló.

En ese sentido, ahondó en la crisis política en la provincia y dijo que “el radicalismo, no tiene proyecto nacional, se juntan los gobernadores en buena hora para construir una alternativa. Pero también es hipócrita, después de un año y medio quieran hacerse los opositores al gobierno nacional, cuando tuvieron la oportunidad de pararse frente al gobierno a los ajustes y no lo hicieron”, puntualizó.

Además advirtió que “evidentemente los radicales están viendo que en el 2027 va a haber un cambio de gobierno, y esa ley que mandó Sadir a la legislatura tiene que ver con dejar las cosas ordenadas, sus negocios ordenados para cuando ya no estén”, señalo ante la sanción de la ley para privatizar las sociedades del estado, una norma inconstitucional que envió Sadir a la legislatura.

Agregó que: “Estos 12 años del gobierno radical, están atravesado de autoritarismo y de corrupción, de la que muy pocos hablan, e insisto porque nadie tiene acceso a los números de los recursos de a la gestión de los recursos”.

La legisladora reflexionó respecto a la historia política de Jujuy: “siempre los ajustes, las entregas de la soberanía de las tierras, siempre se hace con cómplices. Es de público conocimiento que el Partido Justicialista viene atravesando crisis muy fuertes desde el 2015, desde que perdimos las elecciones hasta acá, que no podemos reponerlo y que elección tras elección siempre hay una rama del peronismo que se va por fuera”, remarcó ante los que abandonaron el PJ.

Respecto a las elecciones provinciales de mayo y los peronistas que hoy salen por fuera del partido dijo que: “ellos son los que deberían explicar, decían una cosa y ahora para octubre se van con el vicegobernador de Gerardo Morales, se van con el ministro de Gobierno de Gerardo Morales. Hoy llevan de candidato a quien fue Convencional Constituyente que levantó la mano en la Reforma de la Constitución. Hoy sigue siendo un trauma para la sociedad jujeña hasta acá nadie rindió cuentas de esa violencia institucional: También con las consecuencias de los desalojos en las comunidades todo este último tiempo”, puntualizo.

En cuanto a la falta de control por la Auditoria General de la Provincia, destaco que: “La auditoría no está funcionando”, recordó su paso como legisladora provincial que “jamás respondieron a un pedido de informe. Este gobierno radical, además también de ser autoritario, no rinde cuentas de absolutamente nada”.

En este sentido expuso que "es fundamental que la sociedad jujeña sepa quiénes son los candidatos y la oferta electoral de cara al 26 de octubre. Primero, el que no se animó a ser candidato es Gerardo Morales, porque evidentemente los números no le dieron. Terminan siendo los candidatos la ministra, responsable de los basurales a cielo abierto que hay en la provincia, la que no puede dar cuenta del endeudamiento y de la gestión GIRSU en la provincia. La que fue parte del fallo de la Corte Suprema de Justicia por la sanción a la provincia por no remediar esos pozos. Llevan de candidato a quien es responsable de los aumentos de los servicios y de la luz de Jujuy. Del otro lado tenés de candidato quizás la cara visible de los aumentos del combustible, del gasoil de estos últimos dos años, que es estrepitoso. Esos son los candidatos a los que nos enfrentamos”, expuso la candidata de Fuerza Patria.

“Nuestra mayor tarea, y como diputada nacional, sí puedo dar cuenta de que jamás en estos cuatro años, ni siendo diputada provincial voté ninguna ley que haya tentado contra los intereses de los jujeños ni de la provincia de Jujuy. Y creo que eso también es lo que se pone en valor. Y Fuerza Patria es el frente político y la fuerza política electoral que es la que está poniendo los frenos a Milei en el Congreso, que ha sido coherente, con algunas excepciones, los diputados aliados que en nombre, insisto, de una rotonda o de un cordón cuneta meten el voto en contra de los jubilados, en contra de los discapacitados, en contra de las universidades. Me parece que hemos visto claros ejemplos”.

Por último dijo que “si le sumamos que además Milei no quiere que los jujeños y que los estudiantes del país puedan ir a una universidad pública por eso las está desfinanciando, no le interesa que las provincias tengan recursos, tampoco que un niño con alguna enfermedad pueda hacerse atender en el Garrahan. Bueno, si le sumás todo ese combo de crueldades, de deshumanización, la verdad que estamos viviendo tiempos dolorosos y muy injustos para la sociedad que creyó en este gobierno nacional”.