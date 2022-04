Vilma Ibarra, sobre la interna: "Si no damos respuestas, en 2023 nos va a ir mal"

La secretaria de Legal y Técnica de la Nación reconoció que el oficialismo no logró armar "instancias para saldar diferencias", pero remarcó la importancia del frente como herramienta de unidad.

La secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, se refirió a las tensiones internas del Frente de Todos, en el que observó “miradas diversas", pero reconoció que la coalición "no armó las instancias para saldar esas diferencias".

"Además de eso hubo un contexto muy malo, entonces lo que se esperaba que fueran medidas que mejoraran esa situación que nos dejó (el ex presidente Mauricio) Macri, la situación empeoró y uno tiene que decir que hoy tenemos que decir que hay números auspiciosos y positivos", declaró en diálogo con El Destape Radio.

Y añadió: "Nos estamos recuperando y llegando a la situación que nos dejó Macri y la gente nos votó para estar mejor que con él. Les prometimos que íbamos a vivir mejor y este es el desafío. No hemos tenido la inteligencia para tener instancias de procesamiento de las diferencias y hay que hacerlas. No hay ruptura, sería muy grave que la hubiera y no lastimaría a los sectores internos, sino a 44 millones de argentinos”.

En ese marco, la funcionaria del presidente Alberto Fernández, afirmó: “Si no damos respuestas a la situación de los ingresos, si no podemos contener la inflación y no podemos dar respuesta a las necesidades de la gente, nos va a ir muy mal en 2023 y a cualquiera de los sectores”.

Rosario

Ibarra participó del encuentro realizado por el albertismo en Rosario, organizado por el ex diputado nacional Agustín Rossi. Según la funcionaria nacional, “fue un encuentro con mucha militancia para reflexionar en conjunto".

"Se presentó mucha gente presintiendo que el Frente de Todos fue un instrumento muy valioso y la gente nos pide una unidad con contenido”, analizó.

La funcionaria negó que la frase "nadie se salva en soledad", pronunciada en el encuentro en Rosario, haya estado dirigida a la vicepresidenta Cristina Fernández o al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

“Yo fuí a reflexionar, me hago cargo de lo que dije. No se si se toma noción: venimos de 4 años de un Gobierno de Macri que sin pandemia de por medio, ni una guerra ni todo ese contexto, nos dejó al país en una situación dramática, con 54 por ciento de inflación, los índices económicos estallados y con seobrendeudameinto impagable en dólares. El pueblo lo sacó en primera vuelta, pero mantuvo su cuarenta por ciento", adivrtió.

En ese sentido, afirmó que “los desafíos siguen pendientes" y que "no se puede pensar" en solucionarlos "sin estar juntos". De esta manera, la funcionaria sentenció: “No hay ruptura en el Frente de Todos, no creo que la haya y fuimos a (a Rosario) decir que no la queremos”

"Eso está muy claro para Alberto, para Cristina, para (el titular de la Cámara de Diputados, Sergio) Massa y para todos los dirigentes que formaron el espacio. Hay un compromiso con la ciudadanía”, añadió.

Y advirtió: “El Gobierno somos el Frente de Todos. Hay de muchos lugares gente que se ilusiona con rupturas. Lo sabemos, hay gente que piensa que la herramienta del Frente de Todos fue una herramienta de la que se puede prescindir”.

Bonos y paritarias

En cuanto a las respuestas del Gobierno ante las subas de la inflación y los precios de los alimentos, entre las que se descartó un bono, pero se apeló a la repertura de paritarias, Ibarra opinó que toda propuesta “es discutible" y que el debate es "necesario".

"Si vos estás en un país que después de la pandemia sufrió los mismos efectos que todo el mundo, pero hubo una recuperación en la Argentina, siento que no da situación no da para una crisis económica. La gente nos votó porque estaba muy mal con Macri y nosotros tenemos que darles respuestas y esa discusión es muy pertinente”, señaló.

Y añadió: “No está aumentando la pobreza ni creciendo la desigualdad. El camino es acertado. Nos tocó la guerra que es impredecible y está por fuera de los actores políticos argentinos. Pese a eso, la mejor posición es el debate fuerte en marcos de equipos de trabajo de la misma coalición.

De esta manera, reclamó que no se puede "poner en crisis nuestro instrumento político, porque cualquier decisión con este marco de ruido interno, pierde sea buena o mala".

"Al final del día, el riesgo de eso es que vuelvan derechas recargadas que nosotros nos propusimos clausurar en 2019. Porque de verdad la derecha está ahí, sacó el 42 por ciento en las últimas elecciones”, cerró.