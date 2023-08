Seguridad, economía y provincias: el combo de Bullrich para septiembre

La candidata de Juntos por el Cambio arrancó la campaña con una gira por el centro del país para recuperar votos perdidos. Comenzó en Rosario, anunciando el futuro envío de Fuerzas Armadas y seguirá en Córdoba para presentar a Melconian. Las tres elecciones que dan alivio.

Apremiada por las encuestas, Patricia Bullrich salió a marcar la cancha con una combinación de experiencia y equipo, el diferencial que se propuso mostrar para sobresalir frente a Javier Milei, el dirigente que le robó el concepto del cambio, de lo nuevo, de lo que genera expectativa en las elecciones 2023. Bajo la lógica de que el caos libertario no es la solución para el caos kirchnerista, la dirigente halcón empezó a transitar un camino difícil para ella.

Patricia viajó a Rosario para comandar una propuesta de seguridad que pueda hacerle frente al narcotráfico y que probablemente, en materia local, esté encabezada por un dirigente de Juntos por el Cambio aunque no necesariamente encuentre, en lo nacional, una cara conocida.

El 10 de septiembre, Santa Fe irá a las urnas para elegir al gobernador, con el radical Maximiliano Pullaro como el favorito. Ex ministro de Seguridad provincial, se mostró junto a la ex ministra de Seguridad nacional para dejar ver los lineamientos más generales de su plan que, evidentemente, necesitará de un acompañamiento nacional.

Pullaro no fue el candidato de Bullrich pero Patricia nunca lo vio con malos ojos. Carolina Losada, a quien sí apoyó en la interna, fue la que encabezó la cruzada contra el radical y estuvo ausente este martes. Según se explicó, fue porque había invitado al Senado, días atrás, a las Cámaras Inmobiliarias para empezar a tratar la media sanción que modifica la ley de alquileres. Le avisó a Patricia y se aseguró que de no tener este compromiso, hubiera sido de la partida en el acto. Federico Angelini, que fue su compañero de fórmula y actual presidente interino del PRO, estuvo como representante de la unidad.

La relación entre Losada y Pullaro mejoró con el tiempo después de una PASO bastante fuerte. Signo de ello fue una foto que se tomaron, siempre en momento de acción, de trabajo, el lunes. La unidad ante todo. Fue el mensaje que les había dejado Mauricio Macri.

En el evento con la candidata presidencial también estuvo el socialista Pablo Javkin, intendente de Rosario, con quien Bullrich se reunió para recibir un pliego de reclamos de obras necesarias para la ciudad. Con ellos, inició formalmente la segunda etapa de la campaña que se profundizará en septiembre, después de un período de análisis, reflexión y contención.

Patricia sacó a relucir sus propuestas en materia de seguridad para la ciudad pero adelantó algunas medidas que podrían extenderse hacia otras latitudes. Hizo gala de la mano firme y mostró un plan con títulos y datos concretos pero, por el momento, bastante generales. Junto a Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal, habló de desplegar cinco mil efectivos federales en Rosario y utilizar las Fuerzas Armadas para cuestiones logísticas propias del Comité de Emergencia que, según anunció, empezaría a funcionar el 11 de diciembre.

Para tener esa tarea, las FFAA deberán sufrir una reforma en su configuración legal y pasar a construir un cordón que aísle al 12% de la ciudad de Rosario donde se cometen crímenes. También, adelantó, las llevará a las fronteras. Otra de las propuestas que se impulsará a nivel país, en caso de ganar, será la separación de detenidos por narcotráfico y presos comunes para incomunicar a los primeros.

Dentro de las propuestas, Patricia también le dedicó unos segundos a los jóvenes. Habló de contención mediante la asistencia, la salud, las escuelas y centros especiales para prevenir o acompañar una adicción pero también lanzó sus ganas de bajar la edad de imputabilidad para quienes cometan asesinatos.

El acto estuvo pensado para traer al presente la experiencia pasada de Bullrich. Se hizo en una zona donde, como ministra, aplicó el programa Barrios Seguros. Según su balance, la iniciativa le dio buenos resultados en materia de indicadores de delito y crímenes.

En una semana, Santa Fe irá a las urnas para elegir al nuevo gobernador. El Frente de Frentes conformado por el PRO, la UCR y el socialismo logró imponerse en las PASO por una amplia diferencia y romper con el esquema de tres tercios que funcionó hasta el momento en la provincia. Este espacio se quedó con casi el 36% de las voluntades en una interna muy feroz mientras que el peronismo, con cuatro listas, obtuvo menos de la mitad.

La Coalición Cívica rompió en el distrito y decidió ir por fuera del esquema opositor, sin lograr el piso necesario para participar de las generales, mientras que los libertarios apenas si quedaron como una fuerza casi testimonial, unas centésimas arriba de la izquierda. Ambas opciones también estarán el 10 de septiembre en las urnas.

Los focos de la campaña: Córdoba, Mendoza y Bs. As.

Según confirmó Bullrich en su visita, en las próximas horas viajará a Córdoba para estar en la Fundación Mediterránea de Carlos Melconian, junto a él, y aseguró que “casi casi” está confirmado que será su ministro de Economía. No afirmó que el acuerdo estuviera cerrado pero sí se mostró contenta con que se pudieron encaminar las negociaciones.

Córdoba, Mendoza y Buenos Aires serán tres distritos a reforzar por Patricia Bullrich. No porque no haya arrasado sino porque, peor, perdió votos. En la lista también entran Santa Fe, aunque con menor impacto porque no es una provincia “propia” y Entre Ríos, que resultó más difícil de lo que apareció en la previa.

Pero en las tres primeras estarán concentrados los esfuerzos, el cordón amarillo de Juntos por el Cambio. Camino a esos desafíos, habrá tres elecciones clave en septiembre. La mencionada en Santa Fe el próximo 10; en Chaco el 17 y en Mendoza el 24. La alianza espera triunfos en la primera y la tercera, casi con seguridad, y mira con expectativa lo que pueda pasar en la del norte.

El caso del Chaco es completamente impredecible porque hubo una muy baja participación electoral en la PASO, una elección atravesada por un femicidio y una fuerte operación mediática. Allí, Juntos por el Cambio triunfó como fuerza política y empezó a mirar con buenos ojos la posibilidad de arrebatarle el distrito al peronismo. Tanto en esta provincia como en Mendoza, para garantizar la paz, hubo listas nacionales de unidad. En Santa Fe, larretistas y bullrichistas fueron por separado y se impuso la dirigente halcón.

Con esos resultados, JxC llegará con un envión para la elección general de octubre. Justo cuando las encuestas no acompañan. Según los primeros sondeos, y como contó El Destape, a Bullrich se le complicó retener el 100% de los votos de la alianza y se encontró en una posición más incómoda que el resto.

Patricia podría no retener todos los votos de Horacio Rodríguez Larreta, un universo de más de dos millones y medio de sufragios que se fragmentaría. Una porción podría irse hacia Sergio Massa. Otros podrían elegir por votar en blanco u optar por otras propuestas. Además, Bullrich también se enfrenta al problema de fidelizar las voluntades que la acompañaron a ella y que ahora no tendrían problema con cambiar de opción para ir con Javier Milei, visto como el ganador.

Si La Libertad Avanza le robara votos a Juntos por el Cambio y se quedara con una porción interesante de los 11 millones de ausentes, el millón cien mil de personas que votó en blanco o los 750 mil que eligieron opciones que no superaron las PASO, podría ganar en primera vuelta. Lo cierto es que el peronismo apuntará a todos esos sectores para crecer, superar el 30% y esperar entrar al balotaje. Milei, por el contrario, querrá atraer a todos para cerrar la historia el 22 de octubre y JxC empezó a tener menos lugares de donde rascar votos. Por el contrario, parece encaminarse a perderlos. Pero, por ahora, es sólo una foto.