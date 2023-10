Que no se note: pese a las diferencias, unidad detrás de Bullrich a menos de dos semanas de las elecciones 2023

Mauricio Macri inició una semana cargada de campaña a favor de su candidata después de sembrar muchas dudas. El lunes estuvo en el conurbano, ayer viajó a Santa Fe, hoy estará en Misiones y el viernes cerrará la semana con Bullrich y Grindetti en el interior bonaerense.

A pesar de las incomodidades, las principales figuras de Juntos por el Cambio decidieron encarar estas últimas semanas de campaña de cara a las elecciones 2023 en unidad. Con una Patricia Bullrich relegada, pero con la convicción de que es probable ingresar al balotaje por la crisis económica, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta reaparecieron con fuerza para el empuje final.

La corrida cambiaria y suba del dólar entraron como anillo al dedo a un discurso de campaña ubicado en el medio de dos polos. Entre Sergio Massa, el que "llevó al país a este desastre", y Javier Milei, el generador de "la pérdida del valor de los salarios de los argentinos", Bullrich se ubicó como la fuerza de la "tranquilidad" y la "responsabilidad" ante la incertidumbre.

Estos terremotos económicos llegaron justo para acallar los ruidos internos. Larreta no estuvo para la foto de unidad antes del debate presidencial por un error horario. No tuvo el dato correcto para llegar a tiempo. Pero sí estuvo Macri que, minutos más tarde, no se sentaría al lado del jefe de Gobierno ni participaría del encuentro entre candidatos dejando la silla vacía. Ambos tomaron dos estrategias diferentes para encarar el apoyo a Bullrich y en estos días parecieron encontrar una síntesis en el PRO.

El capitalino, después de recluirse tras la derrota en las PASO, dejó en claro que no dudaría en su acompañamiento a Patricia. En tan sólo cuestión de horas estuvo con ella en el debate, la escoltó en una foto con Jorge Macri en un encuentro sobre discapacidad y luego participaron de la marcha en apoyo a Israel.

Larreta se diferenció de Mauricio al no reconocer la posibilidad de que Juntos por el Cambio pierda las elecciones. No lo confrontó pero se alejó del manto de duda que el ex presidente reconoció al pedirle a la alianza que vote proyectos de Javier Milei presidente. Horacio, al mostrarse lejano a este escenario, pudo haber consolidado su voto pro JxC y mostrarse como una persona mucho más confiable.

Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Llarreta, Jorge Macri y Waldo Wolff en la marcha en apoyo a Israel.

El relanzamiento del jefe de Gobierno no tiene fecha. Si bien se puso el objetivo de acompañar y apoyar a como dé lugar, el resurgimiento lo mostró bien adentro de la política. No se alejará como hizo María Eugenia Vidal después de 2019 sino que estará presente. De hecho, su pareja, Milagros Maylin, reposteó una imagen del mandatario listo para “volver”.

Mientras tanto, a entera disposición de Patricia y Macri primo en la Capital Federal. Actitud que también adoptó Mauricio, que encaró unas jornadas con mucho territorio. Las recorridas empezaron en soledad, junto a dirigentes provinciales, pero tendrán su cierre de semana bonaerense junto a Bullrich y Néstor Grindetti, el postulante para la gobernación.

El martes, Macri viajó a Santa Fe. Estuvo en Rafaela y en Sunchales junto a Gisela Scaglia, diputada del PRO y vicegobernadora electa en fórmula con Maximiliano Pullaro. La presencia de Mauricio en esa provincia fue parte de una estrategia para recuperar votos difíciles. Incluso caminó por las calles para repartir boletas de su coalición.

"Rafaela y Sunchales son dos de los lugares donde Macri tiene una gran aceptación. Siempre hemos ganado las elecciones en ese lugar. La gente demostró mucho su cariño. Demostró también la falta que hace Mauricio en la Argentina. La verdad que sentimos que fue un gran impulso la campaña de Patricia Bullrich", le dijo Scaglia a El Destape tras la recorrida.

Para la futura vicegobernadora de la provincia, "el esfuerzo tiene que ser hasta el 22 de octubre. Llegar al balotaje es nuestro desafío, el más importante para la Argentina. Y sobre todo hablar claramente con cada santafesino de lo que vamos a hacer y de la importancia que tiene acompañar a Patricia en este momento".

Lo que sucedió en Santa Fe, como en otros distritos donde Juntos por el Cambio supo tener buenos resultados, descolocó a más de uno. Si bien no se trata de una provincia cambiemita, lo que torna la situación menos dramática, llamó la atención la pérdida de sufragios en manos de Milei.

Entre las PASO provinciales y las nacionales, con un mes y medio de diferencia, los libertarios crecieron en casi 600 mil votos mientras que la alianza perdió 400 mil. La suba de La Libertad Avanza se explica, fundamentalmente, en la carencia de candidatos propios para la gobernación (Milei decidió desprenderse de casi toda su “estructura” nacional) y la aparición de la cara del diputado liberal en las boletas, ausente en los comicios provinciales.

Con la presencia de Macri se buscará que la coalición recupere algunos de los 400 mil votos, en especial aquellos que fueron para Milei, lo cual deja al descubierto la cercanía entre el ex presidente y el actual diputado. “Hoy tenemos una candidata a presidenta que estamos todos apoyando, yo la apoyé desde el primer día”, dijo Mauricio desde Rafaela. Para el ex presidente, ahora los argentinos están preparados para un “cambio profundo” y no de “formas”, como le pidieron a él en el 2015.

Mauricio Macri en conferencia de prensa en Sunchales, Santa Fe.

Resaltó la experiencia de Patricia, su responsabilidad, equipo y la presencia abultada de Juntos por el Cambio en el Congreso como factores para determinar que la alianza es el único espacio capacitado para ganarle al kirchnerismo. “El cambio responsable, el cambio que soñamos” con el “liderazgo” de Bullrich.

Su agenda continuará bastante abultada. Antes de Santa Fe, Macri pasó por el conurbano bonaerense y este miércoles estará en Misiones. El viernes llegará el plato fuerte en una recorrida por Junín y Pergamino con Néstor Grindetti y Bullrich. El candidato a la gobernación planteó propuestas para reformar el Estado y apuntará a consolidar iniciativas para bajar la carga tributaria al sector productivo y eliminar “hasta dos mil regulaciones para desburocratizar los trámites”.

Según los datos bonaerenses de la oposición, las encuestas arrojaron una pelea ajustada entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio en la provincia con una polarización más contundente. “La performance electoral de (Carolina) Píparo se está desinflando, producto de su falta de experiencia, equipo para gobernar y la ven con menos posibilidades de ganar ", analizó el jefe de campaña provincial, Adrián Urreli.

Macri no tiene la mejor de las imágenes en el conurbano pero sí tiene buena percepción en el interior de la provincia donde el radicalismo maneja un fuerte volumen electoral. Por eso se concentrará en el sector agro ganadero del distrito pese a que hizo recorridas por los cordones más populosos.

En plena “caravana por la Argentina” con apoyos clave, Patricia todavía no definió donde hará su cierre de campaña pero lo hará en los próximos días. En principio, tendría dos. Uno en el interior, probablemente en Córdoba, donde perdieron casi 300 mil votos entre las elecciones locales y las nacionales; y otro en la provincia de Buenos Aires, cuna de la estrategia contra la “madriguera kirchnerista”.