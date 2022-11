Qué hará Cristina Kirchner en 2023, según Agustín Rossi

El interventor de la AFI, Agustín Rossi, elogió a la vicepresidenta Cristina Kirchner y pidió que tenga un rol preponderante en las elecciones de 2023. Además reconoció que el principal desafío del Gobierno es recomponer los ingresos.

En diálogo con Roberto Navarro en El Destape Sin Fin, Rossi se refirió al discurso de la vicepresidenta del último viernes en la sede de la UOM en Pilar, y señaló: "Hay que destacar el acto de Cristina en sí mismo. A dos meses que le pusieron un revólver en la cabeza hace un acto público. Si alguien creía que la iba a amedrentar no funcionó".

Al ser consultado por el rol de la expresidenta de cara al año electoral, Rossi, que en los últimos meses comenzó a mostrarse más cercano a presidente, Alberto Fernández, consideró que "Cristina tiene un fuerte compromiso con ganar las elecciones en 2023 para que la derecha no vuelva", aunque no aclaró si desde el rol de candidata a presidenta o no.

En ese sentido, la propia vicepresidenta reivindicó el viernes pasado el armado del Frente de Todos en 2019 y agregó: "Saben que voy a ser lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente".

La gestión de Alberto Fernández y el salario de los trabajadores

Por otro lado, sobre la gestión, el exministro de Defensa aseguró: “Tenemos la desocupación más baja de los últimos 40 años. El problema es que ese empleo que se genera no está muy bien remunerado”. “A Alberto le tocaron todas: pandemia, guerra, deuda con el FMI. Ahora necesitamos recomponer el ingreso de los argentinos, esto es así”, agregó al respecto.

En cuanto al oficialismo, Rossi planteó: “Adentro del Frente de Todos se habla mucho más de gestión y de cómo se resuelven los problemas de la gente que de la potencialidad del desarrollo electoral del año que viene”. “La coalición opositora está pensando solamente en las elecciones. Nosotros estamos pensando en la gestión”, resaltó en la misma línea.

Además, en cuanto al escenario regional tras el triunfo de Lula da Silva en Brasil, el dirigente se explayó: “En América Latina hay una mayoría de gobiernos progresistas pero también tenemos una derecha consolidada. Lula gana las elecciones pero el bloque mayoritario en Diputados es el bolsonarismo”.

“No se puede renunciar a lo que sos, a tus principios y a tus convicciones. El poder se tiene que utilizar para transformar y mejorar las condiciones de vida del conjunto de los argentinos", concluyó Rossi.