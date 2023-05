Posse, intendente de San Isidro desde 1999, se opuso a las reelecciones indefinidas

El intendente de San Isidro se mostró en contra de las reelecciones indefinidas cuando se trata de presidentes y gobernadores. Sin embargo, está en su cargo desde 1999.

Gustavo Posse, intendente de San Isidro desde 1999, se alineó este domingo con la Corte Suprema tras la suspensión de las elecciones de Tucumán y San Juan y se manifestó en contra de las reelecciones indefinidas. "Estamos en contra de las reelecciones indefinidas pero nosotros no somos mandatos, somos administraciones", dijo en diálogo con FM Millenium.

Posse está completando su sexto período como intendente de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, que tuvo su inicio en diciembre de 1999. "¿Qué es mandato y qué es administración? Mandato es el que es presidente o el que es gobernador. En el caso de los municipios, somos administraciones. En la provincia de Buenos Aires, además, no se cumplió con la Constitución Nacional, cuando la CN pide en su reforma de 1994: 'Impleméntese el régimen de autonomía municipal en las provincias'", expresó Posse.

En ese sentido, el intendente profundizó su explicación de por qué no debe aplicarse el mismo criterio a los gobernadores que a los intendentes. "El mandato es el que tiene mando, que tiene fuerzas de seguridad a disposición. Policías provinciales, policía Federal en la Nación, Fuerzas Armadas, etcétera. Por eso los intendentes cuando asumen no tienen una banda y un bastón; no tienen mando, no hay mandato", manifestó, y agregó: "Los intendentes lo que decimos es 'estamos en contra de las reelecciones indefinidas, pero nosotros no podemos seguir siendo meras administraciones'".

De cara a las elecciones 2023, Posse manifestó su intención de participar en una PASO dentro de Juntos por el Cambio para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. "Presentamos en el Comité Provincial de la UCR de PBA las firmas necesarias para ir a internas abiertas en las elecciones a la gobernación de la provincia de cara a las PASO 2023", tuiteó en marzo.

Recientemente, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, se declaró a favor de la "alternancia en el poder". Sin embargo, cuando fue consultado por la situación de Posse, respondió con evasivas. "(María Eugenia) Vidal ya cambió la Constitución en la provincia para que no pase", dijo a Infobae y agregó: "Me parece bien lo que hizo Vidal de limitar los mandatos".

Espert anunció su precandidatura a presidente dentro de Juntos por el Cambio

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert anunció este sábado que será precandidato a presidente en las PASO de Juntos por el Cambio. "Quiero ser presidente, por eso voy a ser precandidato a presidente por Avanza Libertad y a competir en un nuevo espacio opositor que estamos conformando con Juntos por el Cambio", afirmó el liberal a través de su Twitter.

Espert realizó el anuncio en la Feria del libro, tras la presentación de su último libro “la Argentina Deseada”. El encuentro tuvo la presencia de otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como el senador Martín Lousteau, los diputados nacionales Fernando Iglesias, Martín Tetaz, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López y la diputada bonaerense Maricel Echecoin.