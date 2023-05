Elecciones 2023: la CGT se abroquela detrás de Massa y lo elige como candidato

El líder de UPCN, Andrés Rodríguez, mostró su apoyo al ministro de cara a las presidenciales. Daer, Acuña, Martínez y Sasia hicieron lo propio semanas atrás.

El secretario adjunto de la CGT y líder del gremio Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, se sumó a diversos dirigentes sindicales y abogó por la candidatura del ministro de Economía Sergio Massa de cara a las elecciones presidenciales que se vienen. "Tiene habilidad y antecedentes políticos. No está definido pero, en lo personal, a mí sí me parece un buen candidato", opinó. Hasta el momento, el titular de Hacienda -que se encuentra en viaje a Brasil- no dio detalles sobre su futuro electoral. En cuanto a los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña también impulsaron su candidatura, mientras que Pablo Moyano no se expresó en ese sentido aunque en distintas oportunidades manifestó su apoyo al ministro. El dirigente de la construcción Gerardo Martínez y el ferroviario Sergio Sasia también acompañó la idea.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente de la CGT señaló que observa "un esfuerzo para salir adelante" y la importancia de que se sumen sectores como la Confederación General del Trabajo de Argentina y los movimientos sociales "para tratar de apoyar la situación". Y sostuvo: "Muchos de nosotros vemos a Massa como un candidato posible y potable. Realmente tiene habilidad política, muchos antecedentes políticos y puede ser un buen candidato. No está definido por los cuerpos orgánicos del Frente de Todos y el movimiento peronista, pero en lo personal a mí sí me parece un buen candidato".

Hace unos días, el Secretario General de la CGT, Héctor Daer, también se expresó sobre el tema y remarcó: "Sergio es la síntesis de una mirada colectiva, estamos trabajando fuerte con él que un poco centralizó la función de Gobierno. Está mostrando claramente que es la persona que más representa el espacio". Y al mismo tiempo, lo llenó de elogios: "Se hizo cargo en un momento más que difícil del país, él todavía prefiere seguir siendo ministro y no candidato... Eso habla de su reponsabilidad y su función".

Semanas atrás, el cotitular de la CGT y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Carlos Acuña, también apoyó al líder del Frente Renovador: "Lo estoy apoyando, lo apoyé antes y lo sigo apoyando. Se hizo cargo en un momento en el que todos le disparaban; no llegó a lograr el objteivo de la inflación porque bajarla de un día para el otro no es fácil pero se hizo cargo y con responsabilidad".

Por su parte, el secretario de la UOCRA, Gerardo Martínez, también destacó el trabajo realizado por el ministro de Economía y habló de la posibilidad de que se transforme en el principal candidato del oficialismo. "Tiene posturas claras y estratégicas, ese es el camino", lanzó.

Quien también se refirió al tema es el Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia. "Uno está en contacto permanente con él desde que tiene el área de transporte, pero todavía no se ha definido como candidato. Si uno expresa algo ahora, lo está llevando a que decida. Tiene que estar en su convicción ser candidato y cuando lo diga, nosotros diremos y opinaremos al respecto", señaló. Y cerró: "Claramente, si Sergio dice que va a ser candidato, uno viene trabajando hace tiempo y sabemos del esfuerzo que está haciendo con nosotros".