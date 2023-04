Leonardo Nardini, ministro de Infraestructura bonaerense: “Hay que hablar menos y trabajar más"

En un mano a mano con El Destape, el ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, analizó las obras en ejecución en la Provincia, así como también se refirió al futuro del oficialismo en un año clave.

Leonardo Nardini asumió como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires en agosto de 2021, en medio de una crisis política que se había desatado tras haber perdido las PASO por varios puntos. El intendente de Malvinas Argentinas se tomó licencia y se sumó a la gestión de Axel Kicillof que por esos meses turbulentos necesitaba aire y caras nuevas en su gabinete. “Mayor volumen político”, fueron las palabras que utilizó el propio Gobernador para explicar las flamantes incorporaciones.

Nardini es un dirigente de bajo perfil que suele hablar muy poco con los medios de comunicación. Actualmente tiene la difícil tarea de hacer funcionar el engorroso engranaje administrativo bonaerense para que las tareas se ejecuten. Pico y pala para ejecutar cada obra, ya sea de pequeña envergadura como pueden ser instalación de cloacas en barrios del conurbano, hasta la megaobra de infraestructura en el Río Salado.

Además es uno de los pocos dirigentes que, en su distrito, le aseguró al Frente de Todos un piso por encima de los 60 puntos hace 8 años. Un número para nada despreciable en momentos en que el oficialismo busca definiciones políticas para salir a la calle y buscar renovar un contrato electoral con la sociedad que cumplió poco y nada.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En un mano a mano con El Destape, Leonardo Nardini, se refirió al futuro electoral y a su gestión en la provincia más poblada de la Argentina. “Hoy la tarea que nos pide el Gobernador es trabajar más que nunca”, y desliza un consejo que pocos siguen en las esferas de mayor poder: “Hay que hablar menos y trabajar más”.

Sobre el futuro del Frente de Todos, el dirigente ratificó que, semanas más, semanas menos, “Axel (Kicillof), Máximo (Kirchner), Cristina (Fernández) y Sergio (Massa) terminarán definiendo las candidaturas”. Curiosamente, no incluyó en esa mesa de lapiceras al actual presidente, Alberto Fernández.

Además, el ministro recordó que “en mayo cumplo 20 años de militancia política y siempre fue en el mismo espacio”, y le mojó la oreja a varios dirigentes que, a lo largo de los años, fueron y vinieron por diferentes espacios políticos. Sin querer polemizar, ni desestimar a diferentes candidatos, para Nardini “la mejor candidata es Cristina”.

“Hay que dejarla pensar, hay que dejar que pueda tomar la mejor determinación en base al bienestar colectivo, que en este caso, es el marco del Frente de Todos. Es indiscutible que es la líder que mayor representa; ella se enfrentó al poder real”, explicó.

-Sin embargo ella misma dijo, casi en cadena nacional, que iba a ser candidata. ¿Por qué el Frente de Todos… - “Porque es la mejor candidata”, interrumpe cordialmente.

-¿Pero alguna vez en toda su historia la viste cambiar de opinión en algo tan importante como esto?

Mirá, a mí me sorprendió mucho cuando definió que iba a acompañar a Alberto (Fernández) en la fórmula presidencial en 2019.

-Sí, pero antes de ese anuncio, ella nunca dijo que no iba a ser candidata…

No, no lo dijo. Pero tranquilamente en ese momento podría haber sido candidata y con el diario del lunes ganaba tranquilamente. Y hoy yo creo que va a hacer lo mismo, más allá de la determinación personal que lleve adelante.

-Y si no es ella, ¿a quién ves?

Tenés un montón de dirigentes, pero vuelvo a insistir, uno está acostumbrado a decisiones verticales dentro de un espacio político. Hay que esperar la determinación que tome nuestra conductora natural.

"Se prometió algo tan básico como que se iba poder estar mejor, que se iba a recuperar parte de su poder adquisitivo y que se iba a vivir más tranquila; bueno, esas son cosas básicas que tal vez no hemos podido cumplir", Nardini COMPARTIR:

-¿En la Provincia de Buenos Aires crees que va a haber una PASO dentro del Frente de Todos?

No creo. Hoy por lo menos no creo. Nosotros trabajamos para tener continuidad de un proyecto político, y eso lo dijo Axel hace muy poco. Uno es parte, un granito de arena, de un colectivo mucho más grande, y vamos a esperar la determinación que tome Cristina en base a las candidaturas nacionales, y en base también a lo que son las listas de legisladores nacionales, seccionales, etcétera, etcétera, etcétera.

Considero que le debemos a la gente, a esa gente que depositó la confianza en nosotros con el voto en el 2019, volver a hablarle. Se prometió algo tan básico como que iba poder estar mejor, que iba a recuperar parte de su poder adquisitivo y que iba a vivir más tranquila. Bueno, esas son cosas básicas que tal vez no hemos podido cumplir por diferentes razones que no las quiero poner como excusas, pero hay que trabajar para adelante, para poder cumplir con ese contrato electoral y no defraudar a la gente.

-¿Y vos?, ¿Volvés a Malvinas Argentinas?

-No definimos todavía. Gracias a Dios estamos muy bien en nuestro distrito. Es una determinación que siempre hemos tomado sobre el final. Nosotros queremos seguir profundizando este proyecto de gobierno más allá de los nombres.

Desde el 10 de diciembre del 2015 que la gente nos viene acompañando. En el 2017 conseguimos una de las mejores performances porcentuales del conurbano bonaerense. En el 2019, yo fui el candidato a intendente y logramos el primer porcentual en el conurbano, el tercero en la Provincia sobre 135 y el número 14 en el país sobre 2.300 municipios. Sacamos el 68,23% de los votos.

Y en el 2021 que fue una situación delicada por la pandemia, llevamos a nuestra candidata y logró ganar las elecciones por 26 puntos de diferencia consiguiendo otra vez ser el primer resultado porcentual más alto del conurbano bonaerense. Eso es el trabajo de roles, entender que cada uno es un engranaje que va empujando lo que es la gestión municipal.

Gestión, obras y más obras

El programa “Municipios a la obra” - ex Fondo de Infraestructura Municipal (FIM)-, entrega fondos de las arcas provinciales a los 135 distritos para que los intendentes ejecuten obras elegidas por ellos.

-¿Cómo viene funcionando el programa?

Muy bien. Si bien venimos un poquito retrasados de acuerdo a los plazos establecidos, estamos dentro de lo previsto. Ya firmaron convenios con el Gobernador 96 municipios. Axel fue quien tomó la decisión política de incrementar este fondo más del 126% en la comparativa de lo que era el FIM el año pasado. Pasó de 17.000 millones de pesos a 45.500 millones. Es un número importante por arriba de la inflación del año pasado. Este programa te permite trabajar de manera virtuosa con los municipios con financiamiento provincial y que las prioridades de los proyectos las pongan los intendentes.

-¿Qué otras obras están llevando adelante?

En La Plata está la problemática del agua y se arrancó con una obra de ampliación de la planta potabilizadora de agua. Y esa obra, en un futuro no tan lejano, va a darle solución a los vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada, a un millón de habitantes. Es una obra que no se hacía desde la época del general Perón, y fue este gobierno el que la puso en marcha. Las obras se están haciendo y se destinaron más de 5.732 millones de pesos

También estamos con una megaobra de infraestructura en el Río Salado. Es un Plan Maestro que abarca más de 640 kilómetros e impacta en 59 municipios. Ahí trabajan 19 dragas, más de 70 retroexcavadoras y más de 50 camiones volcadores que generan 780 puestos de empleo directo.

Por otra parte están las mejoras en las rutas. Se invirtieron $20 mil millones para la construcción de dobles calzadas sobre 158 kilómetros que transformaron a las rutas 11 y 56 en autovías. Además realizamos el llamado a licitación para la puesta en valor de 146 kilómetros de la ruta 2 entre La Plata y Dolores; y avanzamos con los trabajos sobre la denominada Ruta del Cereal, con una inversión de $1.900 millones, abarcando los municipios de Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Pehuajó y Trenque Lauquen.

-¿Y las Casas de la Provincia?

Es un trabajo que se viene desarrollando muy bien, ya tenemos más de 53 avanzadas. Axel puso el foco en el interior bonaerense y es muy importante. En el interior muchas veces pasa que los intendentes alquilan lugares o prestan lugares del municipio. Estas Casas significan tener un lugar lindo, digno y ameno en donde puedan trabajar los trabajadores del Estado.

-¿No crees que es necesaria una ley o algún tipo de herramienta legal para que cuando haya un cambio de gobierno, las obras que estén con un ejecución del 50% o más deban terminarse sí o sí?

No sé si hay que buscar una ley. Yo creo que se necesita de una madurez en la dirigencia política para encontrar puntos de acuerdo.

-Pero no está habiendo esa madurez política…

Tendría, tendría...

-Bueno, pero aún así ¿no debería existir una ley?

Todas las fuerzas políticas, a través de su cuerpo deliberativo, de sus legisladores, tienen que discutir seriamente los mecanismos de la Ley de Obra Pública para poder agilizar procesos. Eso termina beneficiando no solamente a la gestión de turno, sino también a las y los bonaerenses. Pero bueno es una discusión madura que tienen que dar todos los espacios políticos.

Creo que para adelante, no este año que es electoral, pero sí para adelante la dirigencia política se debe esa discusión, en base a mejorar y optimizar cuestiones que tienen que ver con la burocracia administrativa que padece la provincia de Buenos Aires hace muchísimo tiempo.