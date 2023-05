Milei insistió con la venta de órganos: "Busquemos mecanismos de mercado"

El diputado nacional libertario puso en duda la efectividad de la ley Justina y propuso "revisar el mecanismo", con intervención del mercado.

En un nuevo derrape, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei insistió con la venta de órganos. En este caso, el libertario dijo que la solución a la falta de donantes debe surgir del mercado.

"¿Cuántas personas mueren en Argentina por año? Más de 350.000, ¿sí? Por la ley Faustina (Sic. en referencia a la ley Justina) son todos potenciales donantes. Entonces la pregunta es, hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes", planteó en una entrevista en TN y continuó: "Hay algo que no está funcionando bien. Revisemos el mecanismo, busquemos mecanismo de mercado para resolver estos problemas".

En la misma línea, completó: "Vos no necesitas que nadie venda nada ni que nadie haga nada. Si tenés 350.000 donantes por ley. Entonces el problema es por qué no llega. Hay gente que se beneficia de que eso no pase".

Ante la repregunta, Milei insistió en que 7.500 de 350.000 personas "es un número demasiado grande", que debe invitar a revertir el interrogante: "¿Por qué estás de acuerdo con que sufran 7.500 personas cuando hay 350 mil potenciales donantes por año?".

"Lo que yo estoy diciendo es que las cosas como están no funcionan, ¿eh? No hay peor solución que la que implica la garra del Estado", puntualizó el economista al tiempo que precisó que la mejor opción es la libertad de acción de los individuos.

Asimismo, indicó: "Siempre lo mejor es los individuos actuando libremente. Es más, es al revés. Cada vez que se produce una intervención, cada vez que aparece la garra del Estado, la intervención del Estado el resultado posterior es peor que el que vos tenías".

En junio de 2022, Milei se mostró abiertamente a favor de la venta de órganos: “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, fue la polémica frase que provocó el repudio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y del arco político.

También el año pasado, el diputado libertario la venta de niños es parte de "una discusión filosófica" y no sabe "cuánto" en la sociedad argentina "estamos preparados para ella". Sin embargo, aclaró que "si tuviera un hijo no lo vendería".

Milei, a favor de privatizar las jubilaciones: "Que vuelvan las AFJP"

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei aseguró la semana pasada que, en caso de ser electo presidente, volvería a privatizar el sistema previsional, una de las políticas emblemas de la década menemista.

En una entrevista con Radio Mitre, le preguntaron si, en caso de ser electo presidente, volvería al sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Milei respondió: "Si, es toda mi intención. Lo que pasa es que uno tiene que reformarlo sin vulnerar derechos. Eso lo propongo como parte de las reformas de segunda generación".

En ese sentido, para avanzar en esa fase, en el marco de su plan económico "primero tiene que hacer las reformas de primera generación que tienen que ver con una reforma del estado, que implican bajar el gasto público, los impuestos, desregular, flexibilizar el mercado laboral, abrir la economía". Luego, el precandidato a Presidente de ultraderecha que vende un proyecto de la dolarización de la economía argentina, afirmó que su objetivo es "eliminar el peso, que es una máquina de estafar gente".

Con información de Noticias Argentinas