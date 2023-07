Máximo Kirchner, sobre las elecciones 2023: "Se define si la Argentina quiere volver a perder tiempo"

El diputado nacional y precandidato a renovar su banca en las próximas elecciones valoró la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y comparó su costo con la deuda tomada por el macrismo.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) y precandidato a renovar su banca en las elecciones 2023, Máximo Kirchner, cerró este martes el acto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en La Matanza. "En esta elección se define si la Argentina quiere volver a perder tiempo o empezar realmente a construir uno nuevo", expresó el presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires valoró la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, cuyo primer tramo se inauguró el pasado domingo con discursos del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el precandidato presidencial Sergio Massa. "El costo final del gasoducto fue de entre 2500 o 2600 millones de dólares. Ustedes saben, aparte, que se hizo un aporte solidario de las grandes fortunas para que los que más teníamos, pusiéramos para sacar nuestro país adelante. Y que parte de ese aporte fue para la construcción de ese gasoducto para poder incentivar el desarrollo de nuestro país", contó.

Respecto al costo del gasoducto, Kirchner dijo: "Y pensaba ese número, 2500, 2600 millones de dólares, por qué me resultaba tan familiar. Y me acordé por qué el 'Messi de las finanzas', (Luis) "Toto" Caputo, endeudó al país, por ejemplo a 100 años. A 100 años. 2600 millones de dólares fue la deuda emitida a 100 años en Argentina. El mismo valor del gasoducto. Cabe preguntarse qué hicieron con la plata. Porque con esa emisión de deuda de 2600 millones de dólares de deuda podrían haber hecho el gasoducto".

"El tiempo perdido en Argentina ha sido demasiado, y tenemos que tener la plena convicción y un deseo profundo de entender que es imposible que recuperemos ese tiempo. Que el deseo que tenemos que tener es dejar de perder tiempo. En esta elección se define si la Argentina quiere volver a perder tiempo o empezar realmente a construir uno nuevo. Mejor que el que tuvimos entre el 45 y el 55. Mejor que el que tuvimos entre el 2003 y el 2015, pero eso se hace con decisión. Y con participación, no con espectadores, sino con protagonistas", manifestó en el acto en el que lo acompañaron el secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el tercer candidato a diputado nacional, Mario "Paco" Manrique; el ministro de trabajo bonaerense, Walter Correa; el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi.

Además, recordó el mandato de Mauricio Macri, quien gobernó la Argentina entre 2015 y 2019. "A mí me sobra el coraje y la espalda para enfrentar al macrismo, no nos julepeó jamás entre el 2016 y el 2019, y hasta se le metieron a Cristina dentro de la casa, pero no nos quebraron y no votamos leyes que no teníamos que votar. Esa es la actitud que cada dirigente asume. Pero no basta con la actitud que cada uno y cada uno de nosotros asuma, porque les quiero ganar, y nosotros solos no podemos", declaró.

En ese sentido, dio su visión sobre las elecciones, que tendrán las PASO el próximo 13 de agosto y las generales el domingo 22 de octubre. "Creo que tenemos un enorme desafío por delante. Creo que es cierto que tenemos un desafío electoral y que vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para aquellos que a esta altura ya prometen descargar toda la furia sobre aquel que no se doblegue ante sus deseos y sus órdenes".