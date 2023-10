Massa y Kicillof llamaron a dar vuelta la historia y votar con la "boleta completa"

Los principales dirigentes de Unión por la Patria protagonizaron un cierre de campaña ante más de 60 mil personas en el estadio de Arsenal. "La patria es el otro y lo que necesitamos el próximo domingo es la boleta completa de Unión por la Patria", afirmó Kicillof.

Ante más de 40 militantes dentro del estadio Arsenal y otros 20 mil en las inmediaciones, Sergio Massa y Axel Kicillof lograron la unidad absoluta de Unión por la Patria y cerraron la campaña de cara al domingo llamando a "dar vuelta la historia". El gobernador bonaerense remarcó en varias oportunidades la necesidad de votar con la "boleta completa" para que Massa ingrese al balotaje. En tanto, el candidato a presidente detalló los próximos "acuerdos" que llevará adelante con la sociedad y militancia a partir del 10 de diciembre, cuando asuma la Presidencia en caso de resultar ganador en las elecciones 2023.

La movilización popular se vio reflejada a través de las miles de banderas que decoraron cada rincón del estadio en Avellaneda. Además, se escucharon varios jingles de campaña tanto de Massa.como de Kicillof. Hubo acompañamiento por parte de los municipios y gremios, así como también de gran parte del gabinete nacional y el provincial.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luego de la apertura del acto por parte del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Axel Kicillof tomó la palabra y habló unos 20 minutos. Efusivo y emocionado, el mandatario agradeció "a los y las intendentes, y a los candidatos de todas las categorías". Haciendo alusión al Día de la Lealtad, el gobernador realizó un repaso de las medidas que implementó Perón cuando estuvo a cargo de la secretaría de Trabajo. "Lealtad con nuestra dirigencia, nuestros compañeros y sobre todo los trabajadores, los humildes, los necesitados, con la doctrina y con la historia. Hay historia, hay doctrina y hay futuro compañeros", afirmó casi afónico Kicillof.

También se refirió a un tema crucial para el domingo para UP, al pedir que se vote con la boleta completa: "Faltan pocos días para una elección histórica. Hoy hay que meter los votos en las urnas para defender una patria libre, justa y soberana". "La Provincia no se salva sola, tenemos elecciones conjuntas, no alcanza un gobierno local, ni la provincia, necesitamos un proyecto nacional que aguante el embate de los sectores concentrados, de las deuda que nos dejaron. Necesitamos grandes acuerdos para lo que viene, como ya lo dijo la compañera Cristina", destacó.

Y cerró: "Venimos a reafirmar que la dignidad en Argentina no es un negocio, es un derecho. Creemos que para defender los derechos hay que gestionar incansablemente por las mayorías. La patria es el otro y por eso, lo que necesitamos el próximo domingo es la boleta completa de Unión nión por la Patria", cerró el mandatario provincial.

Massa pidió "dar vuelta la historia"

Por su parte, el candidato a Presidente le habló a la militancia mientras recorría y caminaba el escenario. "Sé del esfuerzo que vienen haciendo, y el domingo cueste lo que cueste se va a dar vuelta la historia", remarcó Massa.

De esta manera, el dirigente realizó una serie de promesas en caso de llegar a la Presidencia: "Nuestro primer acuerdo desde el 10 de diciembre es lealtad con el trabajo. Venimos a reafirmar la lealtad con educación pública", dijo.



Además, manifestó que la deuda "más importante" es "la deuda del desarrollo". "Quiero asumir un compromiso de trabajo, sé que junto con la recuperación del ingreso, con la reducción de la inflación, con la generación de empleo, en la Provincia tenemos un compromiso de ley con todos y casa uno de nuestros vecinos", recalcó.

Durante su alocución el dirigente se mostró en sintonía con Kicillof y le aseguró su "apoyo explícito". Además recalcó que "la lucha contra la inseguridad va a ser una lucha personal", así como también luchará "contra la justicia que se hace la desentendida".

Finalmente dijo que "dejará la piel para construir el triunfo de Unión por la Patria".