Massa viaja con Alberto Fernández al G7, en medio de la interna y los reclamos de su tropa

Mientras la administración de los planes sociales divide al Gobierno, Massa baja un mensaje de “unidad y gestión” e insiste en la institucionalización del Frente de Todos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, será parte de la comitiva que encabezará Alberto Fernández rumbo a Alemania para participar de la cumbre del G7, a la que Argentina es uno de los seis países invitados. La confirmación llega tras una invitación que le realizó el Presidente, quien mantiene un nuevo foco de conflicto con Cristina Kirchner. También ocurre luego del enojo de dirigentes del partido que lidera, el Frente Renovador, por la ausencia de medidas que cambien el rumbo del gobierno. “Tranquilidad, gestión y unidad de cara al 2023”, fue el mensaje que bajó a los propios.

El Frente de Todos está lejos de bajar las tensiones. La foto entre Alberto y Cristina por los 100 años de YPF y el pedido de renuncia de Matías Kulfas por el off gate no calmaron la interna ya que esta semana la discusión pasó por la administración de los 1.300.000 planes sociales que hay. En el medio, en el Frente Renovador hay descontento porque los pedidos de Massa para institucionalizar la coalición y “reorganizar” el gabinete económico no tienen respuesta y consideran que esa parálisis atenta contra el proyecto político de su líder. Para discutir esta situación, impulsan un congreso del partido el 15 de julio.

Un mensaje que puede ser leído en respuesta al enojo dentro de sus propias filas, pero también para todas las partes que integran el FdT fue el que lanzó en un acto del que participó el miércoles, en San Vicente, reclamó: “Este no es el tiempo de la discusión política, es el momento de resolver los problemas”. A lo que siguió: “La política tiene que estar al servicio del ciudadano. Es el momento de estar al lado de los argentinos que esperan que les resolvamos los problemas. Ya vendrá la discusión y el debate electoral”.

El enojo en el Frente Renovador lo dejó trascender el ministro de Transporte bonaerense y massista desde la primera hora, Jorge D`Onofrio, quien le reconoció a Clarín: “Estoy cansado de que le den la razón a Sergio y de que no le hagan caso”. Desde entonces surgieron versiones de que Massa tenía pensado renunciar a la Cámara de Diputados y romper el Frente de Todos.

Quien salió a desmentir este trascendido fue la diputada massista Cecilia Moreau al asegurar que la unidad de la coalición no está en discusión aunque reconoció el planteo para establecer una mesa política. “Somos parte del Frente de Todos, es cierto que reclamamos un espacio de discusión y debate sobre temas como la inflación, los precios de los alimentos y las ganancias de las empresas. Todos tenemos las mismas preocupaciones, pero tenemos que buscar un ámbito de debate”, explicó en diálogo con El Destape Radio.

Si bien el descontente de la dirigencia massista es visible, cerca de Massa confían a El Destape que el tigrense no va a romper porque considera que “la unidad es el factor determinante de la coalición de cara al 2023”. Por eso, les pidió a sus funcionarios que se aboquen a la gestión para atender problemas como el de la inflación que ataca el poder adquisitivo de los trabajadores. En esa línea y luego de que se haya elevado el piso de ganancias por un reclamo suyo, promovió un alivio fiscal para monotributistas y autónomos que tuvo media sanción por unanimidad y ahora espera su aprobación en el Senado.

Será el segundo viaje del que participará Massa junto a Fernández, luego de que semanas atrás lo haya acompañado a la Cumbre de las Américas. Hacía dos meses le había pedido el Presidente que participe de estas cumbres, como también de la gira que realizó por Europa en mayo, pero a la que Massa no asistió por la agenda parlamentaria. Enfrentado con la vicepresidenta, el Presidente consigue conservar y robustecer la unidad de la coalición al sumar al líder del FR a los viajes.

El viaje a Los Ángeles se dio tras la llegada de Daniel Scioli en reemplazo de Kulfas, un funcionario con las mismas intenciones presidenciales que el tigrense de cara al 2023. En ese viaje, como en reuniones que mantuvo el fin de semana previo, Massa le propuso a Fernández “repensar el Gobierno” en su ordenamiento interno, especialmente el económico, más allá de los nombres.

Más allá de la cumbre en sí y una posible bilateral con el canciller alemán, Olaf Scholz, se desconoce cuál será la agenda de Fernández. Tampoco Massa tiene previsto participar de reuniones como ocurrió en Estados Unidos cuando la compañía General Motors anunció una inversión por 300 millones de dólares en el país y una posible ampliación de ese monto si se aprobaban las leyes de autopartes y electromovilidad, que están frenadas en Diputados. Más allá de lo institucional, ell viaje será una nueva oportunidad para que avancen en las charlas sobre la situación actual del Gobierno y su rumbo de cara a las elecciones.