Malestar en Juntos por el Cambio en las elecciones 2023: Bullrich usó la inseguridad en CABA para la campaña por el crimen de Palermo

Mariano Barbieri, ingeniero civil de 42 años, fue asesinado de una puñalada en el pecho por un delincuente mientras caminaba por el cruce de la Av. Del Libertador y Lafinur, en el barrio porteño de Palermo. La candidata de JxC salió a aprovecharse y le pegó al gobierno porteño.

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio en las elecciones 2023, Patricia Bullrich, cuestionó a la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires por el crimen del ingeniero civil en Palermo, la usó para la campaña y generó malestar en la coalición opositora.

"Nuevamente el dolor. Mariano tenía 42 años, una vida, una mujer y un hijo de 4 meses. Todo eso se lo arrebató anoche alguien para robarle el celular. Vamos a mejorar la seguridad en todo el país para que esto no suceda más. Es una obligación moral cuidar a las familias argentinas", lanzó Bullrich.

Muerte en Palermo

Mariano Barbieri, ingeniero civil de 42 años, fue asesinado de una puñalada en el pecho por un delincuente mientras caminaba por el cruce de la Av. Del Libertador y Lafinur, en el barrio porteño de Palermo. Según informaron fuentes policiales, el acusado lo agredió con la intención de robarle el teléfono. El ataque, un puntazo que le atravesó el pecho y perforó una aurícula del corazón, habría sucedido cerca de las 22.45 hs del miércoles.

El hombre logró ingresar, herido, a una heladería cercana y pidió ayuda a los empleados, situación que quedó registrada en una cámara del local. "No me quiero morir", dijo y pidió que ubiquen a sus familiares, según relataron los testigos. Tras llamar al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 14C de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se presentaron en el lugar y trasladaron al herido al Hospital Fernández, donde murió poco después a raíz de la grave lesión sufrida.

Malestar en JxC

Por su parte, en el gabinete porteño, según supo El Destape, hay malestar con el ministro de Seguridad de la Ciudad, Eugenio Burzaco, por haberse ido de vacaciones. El funcionario está en Estados Unidos. De hecho hace días se viralizó un video de él en una cancha de tenis viendo el US Open. Estaba en las tribunas del Flushing Meadows de Nueva York para alentar al tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El candidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro, salió a contar la situación de Burzaco y lo criticó. "El ministro de seguridad porteño está de vacaciones en Estados Unidos viendo tenis!!! Esto sucede porque se saben impunes. Están convencidos que estas actitudes no tienen costo político, pero el 22 de octubre se les termina", tuiteó

Ahora, Eugenio Burzaco adelantó su regreso de Estados Unidos. El funcionario del Gabinete del jefe de Gobierno había viajado para mantener una serie de reuniones "con el FBI, la Policía de Nueva York, el Centro de Comando Conjunto de NYPD, el Departamento de Estado, autoridades de Homeland Security y con el secretario general de la OEA, Luis Almagro", según se había informado oficialmente.

Qué dijo Larreta del crimen de Palermo

Horacio Rodríguez Larreta se pronunció sobre el hecho en medio de críticas a la Ciudad: “Durísimo, mi saludo y condolencias a la familia, es una situación realmente espantosa. Es un momento durísimo y la inseguridad es una pelea de todos los días”, dijo.

El alcalde afirmó que “cuando aparecen casos como este, que yo cuente que la estadística de Seguridad en la Ciudad está mejorando, no sirve de nada. El caso de hoy es el 100%. Vamos a seguir trabajando, sacando cada vez más policías a la calle e ir incorporando tecnología, que para mí es el camino. Estamos viendo a través de las cámaras los movimientos de esta persona. Es durísimo lo que pasó”.

Y explicó en diálogo con radio Mitre: “Vamos a seguir trabajando con las mismas ganas, estuvimos reunidos con la cúpula policial, la seguimos peleando, y ahora por supuesto seguiremos con toda la investigación de para que le caiga todo el peso de la Justicia al asesino de esta persona”.