Macri volvió de Europa y se metió en la interna entre Bullrich y Larreta desde la Rural: "Lo más juntos posible"

El ex presidente expresó su deseo de que los dos precandidatos presidenciales de su espacio compartan bunker el próximo 13 de agosto.

El ex presidente Mauricio Macri regresó al país tras varios días en Europa y, durante su visita a la Expo Rural, se metió en la interna que Juntos por el Cambio tendrá el 13 de agosto, cuando Patricia Bullrich se enfrente a Horacio Rodríguez Larreta con el objetivo de llegar a las elecciones 2023 generales de octubre. "Lo más importante es generar un cambio en lo que viene y hacerlo juntos nos va a dar muchas más posibilidades", dijo ante los medios, en referencia a su deseo de que los dos precandidatos compartan bunker.

"Todo lo que ayude a que el 14 de agosto estemos más juntos que nunca para poner el país en marcha... Siempre lo más juntos posible para el cambio. Lo más importante es generar un cambio para lo que viene en la Argentina y hacerlo juntos le va a dar muchas más posibilidades", expresó el ex presidente.

A dos semanas de las PASO, Macri todavía no hizo público a quién votará en la interna de Juntos por el Cambio, que esta última semana tuvo fuertes cruces entre los dos bandos. "Lo hablaremos en los próximos días", manifestó el ex presidente respecto a quién le dará su apoyo dentro de la coalición opositora.

"Tenemos que poner todo, absolutamente todo, para que la Argentina sea un país donde todos convivamos dentro de la ley. Con la ley tenemos un enorme futuro, sin la ley tendremos más pobreza, más exclusión y más jóvenes abandonando, lamentablemente, nuestro país en busca de otras oportunidades", agregó Macri sobre lo que espera para los próximos años.

Además, el ex jefe de Gobierno porteño fue consultado sobre la interna en la Ciudad de Buenos Aires y por la relación del actual mandatario, Horacio Rodríguez Larreta, con Martín Lousteau, rival del candidato del PRO, Jorge Macri. "Eso deberías preguntárselo a él (Larreta), por qué la gente sospecha de eso. Lo hablamos mucho, él me dice que no, que él está trabajando para que el PRO continúe esta relación tan positiva que hemos tenido con los vecinos de Buenos Aires por muchos años. Hace mucho que empezamos a transformar la Ciudad y queremos seguirla transformando", señaló Mauricio Macri.

Por otra parte, el ex presidente cuestionó que Alberto Fernández no haya participado de Expo Rural: "Es no reconocer un sector tan valioso para toda la Argentina. Acá hay buena gente, emprendedora, con ganas, sana, que siempre le ha aportado al país. Y cuando le das un poquito de espacio para trabajar, como hizo nuestro gobierno, aumentó la producción, aumentaron 40% todo lo que producíamos. Y recién empezaba: hubiésemos continuado y estaríamos, por ahí, más cerca de lo que está siendo Brasil. En estos tiempos en los que el kirchnerismo combatió el campo, los gobierno de Brasil, incluyendo a los amigos de ellos como Lula, apoyaron al campo"