Las definiciones de Larreta: dólar, cepo, planes sociales y diálogo con el kirchnerismo

El jefe de Gobierno porteño habló sobre sus planes en caso de asumir el Ejecutivo nacional y las medidas que tomaría. En tanto, afirmó que no podría acordar con el kirchnerismo.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a referirse a qué haría en caso de asumir como presidente de la Nación. Profundizó su postura contra los planes sociales y detalló cuál es su propuesta ante la inflación y el cepo cambiario. También afirmó que no se pondría de acuerdo con el kirchnerismo.

En una entrevista a Infobae, Larreta afirmó que bajar la inflación no es lo primero que hay que hacer porque "no hay un primero". Aseguró que bajar la inflación es "una responsabilidad pública", pero para lograrlo "hay que hacer un montón de cosas" porque "es un problema gravísimo". Afirmó que si se encarga solamente el tema de la inflación y no el resto, "vamos a volver a fracasar".

"Tenemos que tener un modelo de desarrollo dentro del cual la baja de la inflación es un capítulo importante obviamente con un 100% de inflación. Lo último que tenemos que hacer es pensar que es lo único. Un ejemplo, el Plan Austral. Fue muy exitoso en bajar la inflación y la bajó bastante rápido", afirmó. Ante esto, fue cuestionado sobre el fracaso de ese plan y justificó: "Fue porque no se hizo todo el resto. Porque no pudo ser acompañado de un plan de desarrollo. Al año teníamos inflación de vuelta. No volvamos a equivocarnos. No hay parches. No hay soluciones únicas, mágicas, resuelvo la inflación y ya está. Si no hacés todo el resto, si no exportás más, si no mejorás la educación, si no desburocratizás, si no actualizás el sistema laboral, yo te garantizo que en un año tenés inflación de vuelta".

Al mismo tiempo, en una nota a Clarín profundizó sobre la política monetaria y admitió que para sacar el cepo cambiario hay que construir confianza. "Tenemos que esperar un país que tenga un plan de desarrollo muy claro y defina hacia dónde vamos, un plan impositivo, de infraestructura, previsional, de apertura al mundo, con acuerdos comerciales que sean convenientes para la Argentina, un plan para el litio, la energía y el trigo. Dentro de eso está el capítulo de política monetaria, pero el país no puede girar alrededor de eso. Para sacar el cepo hay que construir confianza", afirmó el jefe de Gobierno porteño.

En este marco, volvió a asegurar que de asumir como presidente "necesitamos en 100 horas, tomar 1.000 medidas". Sostuvo que tiene un equipo que está trabajando y tiene que "estar preparados para gobernar, para tomar las 1.000 medidas en 100 horas, las leyes, los artículos que hay que tener redactados, hablados antes".

Qué dijo Larreta sobre los planes sociales

Por otra parte, en ese mismo medio se refirió a los planes sociales y detalló cuál es su postura. "En el caso de los planes sociales hay que sacar los intermediarios y que en ningún sentido los otorguen organizaciones que no son el Estado, que nadie votó y que después usan ese poder para presionar a la gente que vaya a las marchas. El apoyo del Estado lo tiene que dar el Estado", asegura. Y amplió: "Los planes sociales generan que mucha gente no quiera tomar el trabajo, pasa en Palermo, en Misiones, en Tucumán o Río Negro. No consiguen laburantes porque la gente no quiere perder el plan".

Acuerdo o diálogo con el kirchnerismo

En otro orden, afirmó en Infobae que con el kirchnerismo nunca se pondría de acuerdo para gestionar. Una cosa es hablar y otra cosa es acordar. "Con el kirchnerismo duro, con lo que representa Cristina y el presidente, el corazón del gobierno, no me pondría de acuerdo nunca", disparó y se justificó: "Con gente que cree que hay que liberar a los presos de las cárceles. Con gente que cree que hay que cerrar las escuelas. Que cree que hay que invitar a Maduro porque nuestro amigo es Venezuela, yo no me pondría de acuerdo. Para nada".

"Hay que dialogar con aquellos que la gente elija de acá para adelante. Si la gente me elige, tendré que interactuar con los gobernadores que elija el pueblo de cada provincia. No los que a mí me gusten, los amigos míos sí, los otros no. Yo sí creo en el diálogo. Con algunos me pondré de acuerdo y con otros no. Dialogar no es acordar", completó.