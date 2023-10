Elecciones 2023: la campaña de Milei festejó el nuevo guiño de Macri y reiteró que "hay diálogo"

Mientras dirigentes de La Libertad Avanza le abrieron públicamente la puerta al fundador del PRO, en off reconocieron que hubo un contacto entre el candidato y el ex macrista "no hace mucho". Cuanto más se profundiza la interna de JxC, más se emocionan en el espacio del libertario.

05 de octubre, 2023 | 00.05 Por Federico Pokorowski