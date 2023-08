Kicillof: “Los problemas de la vida cotidiana no se resuelven con la derecha”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue ganador en su territorio de cara a las generales de octubre.

El candidato a renovar su mandato en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, Axel Kicillof, se imponía con más del 36% de los votos con el 80 por ciento de los votos escrutados en su territorio con un margen de cuatro puntos por sobre Juntos por el Cambio (JxC). Tras sostener que “comprenden el malestar de un amplio sector de la población”, aseguró que “los problemas de la vida cotidiana no se solucionan con las propuestas de la derecha”. Además, convocó a todo el peronismo y a las fuerzas populares a dejar de lado "dejar de lado todos los matices ante una propuesta tan agresiva" como la de la oposición.

“La inclusión de nuestros jóvenes no se logra cerrando pymes ni aumentando el desempleo. Recortar el presupuesto en seguridad y en salud no es el mejor método para conseguir barrios con menos violencia, no es con motosierra con dinamita como se construye un futuro mejor”, dijo en un discurso que leyó desde el bunker ubicado en el Complejo C, en el barrio porteño de Chacarita, junto al resto de las y los candidatos de UP.

Kicillof enumeró algunas propuestas de la oposición: “Menos inversión, menos Estado, menos derechos”, sostuvo y se preguntó si acaso fue “la mano invisible del mercado” la que vacunó en pandemia, la que sostuvo la comida y las pymes “en la peor de las crisis del sanitarias”. Ante ello, respondió: “No, fue la mano protectora del Estado”, señaló.

En tanto, que celebró su triunfo, le habló también al pueblo bonaerense “hayan votado como hayan votado” y dijo que esta jornada “fue una nueva fiesta democrática y popular, votando celebramos hoy también 40 años de recuperación de nuestra democracia. Esta democracia se sostiene sobre la memoria de aquella larga noche y sobre una convicción compartida: dictadura nunca más”.

El gobernador bonaerense manifestó que quienes asistieron “masivamente a las urnas” a elegir el destino y “a manifestar un mensaje a sus gobiernos y, también, a las diferentes alternativas políticas que compitieron”, dijo y agregó que “fueron a construir su futuro, el pueblo habló y eso es siempre una buena noticia, en democracia el que manda es el pueblo”. Tras esa introducción, saludó a su compañero de espacio, candidato a la presidencia y ministro de Economía, Sergio Massa, sobre quien sostuvo que durante estos meses complicados hizo "un trabajo encomiable, defendiendo los intereses de la patria, negociando los intereses con el FMI, que nos trajo (el expresidente) Mauricio Macri, haciendo lo posible e imposible para evitar lo que parecía una crisis inevitable, bancando la parada contra los embates de los especuladores y empezando a contarle al país que proponemos para los próximos años. Gracias Sergio", cerró.

Luego de saludar también a Juan Grabois, que sacó cerca de un 5% en la interna, se comprometió a "sumar fuerzas en estos meses para avanzar por el derecho al futuro". Kicillof admitió que "falta mucho", por eso, sostuvo que en la próxima etapa, van a convocar al electorado a que los voten por lo que hicieron, sino que para trabajar "por todo lo que falta" y reconoció que "el Estado tiene que ser más eficaz y tener más presencia".

"Cuando dicen menos Estado, proponen menos derechos, quitan oportunidades, hay un solo camino para conseguir un tiempo mejor, una vida digna, feliz y tranquila, ese camino no es automático, pero es este y es el que estamos transitando, necesitamos la fuerza de todos y todas las bonarenses para consolidar y acelerar el proceso". También se refirió a la interna de JxC, a la que catalogó de "violenta", que se manejó con insultos: "Los vimos con sorpresa queriéndonos volver al 2001", señaló. Por eso, consideró que es "una responsabilidad histórica" del peronismo y todas las fuerzas populares "dejar de lado todos los matices ante una propuesta tan agresiva".

En el tiempo que tuvo ante el micrófono se animó a analizar que hay una porción del electorado que no está conforme y que "se equivocan quienes interpretan que el resultado de hoy significa un pedido de menos derechos, menos inversión pública".

Kicillof profundizó su invitación: "A todos los sectores que aún con malestar respecto al presente y no están dispuestos a que nuestro país retroceda a su épocas más tristes ni a que caiga en el abismo, los invitamos a sumarse a esta verdadera defensa democrática. Lo quiero decir con nombre y apellido: ni Particia Bullrich ni Javier Milei están en condiciones de solucionar ni uno solo de los problemas que tenemos”. Y apuntó con que la tarea de la militancia y la dirigencia es "militar con alegría y convicción la boleta completa" de UP, que precisó será "un escudo para defender los derechos amenazados por la derecha, un seguro para proteger todo lo que se construyó durante este tiempo, pero sobre todas las cosas queremos que sea un impulso, con más desarrollo, con más bien estar y más humano".

En esa línea, advirtió que sus iniciativas conducirán a un escenario de “pérdidas de derechos”, por lo que indicó que es necesario ser “conscientes del riesgo que se abre para el pueblo y para el futuro”. Aclaró: “Esto no es una campaña del miedo, es el miedo en su campaña” porque sus propuestas “tienen amenazas”.

"En las elecciones generales de octubre no se elegirá entre peronismo o antiperonismo sino entre la derecha y los derechos”, cerró el gobernador.