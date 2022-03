JxC: Frigerio analiza renunciar a su banca en Diputados con la mira puesta en 2023

El exministro de Mauricio Macri dejaría de ser diputado a fin de año para dedicarse de lleno a la campaña a gobernador. En la última elección, Frigerio cosechó el 54% de los votos y venció al candidato del Frente de Todos.

La decisión ya estaría tomada. Desde el entorno de Rogelio Frigerio le aseguraron a El Destape que electo diputado nacional de Juntos por el Cambio en Entre Ríos en 2021, analiza por estas horas dejar su banca a fin de año, con el objetivo de concentrarse en la campaña para ser gobernador de Entre Ríos. Pese a no haber precisiones respecto de la modalidad -desdobladas o unificadas- el dirigente de Juntos por Entre Ríos -denominación local de la coalición- estaría determinado a enfocarse al 100% en su carrera hacia la Casa Gris.

La definición no llama la atención, dado que desde un primer momento se sospechó que los comicios legislativos habían sido para el exministro un termómetro, una forma de medir su imagen de manera más objetiva, una suerte de encuesta real en torno al apoyo que podía concitar en las urnas. Mal no le fue: ganó las elecciones cómodamente, por 23 puntos de ventaja sobre el Frente de Todos, dando batacazos históricos, como haber salido victorioso en Concordia, un bastión justicialista que además puso al primer candidato del oficialismo, Enrique Cresto.

Por Frigerio entraría a la Cámara de Diputados el radical Atilio Benedetti. Se consumaría así un acuerdo que dejaría, como resultado de las elecciones 2021, tres bancas para tres expresiones diversas dentro del centenario partido: Benedetti -ya electo en 2009 y 2017- por el oficialismo provincial, la Corriente Illia; Marcela Ántola, enrolada en el Evolución, el armado del senador Martín Lousteau, de fuerte ligazón con el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta; y Pedro Galimberti, que lidera a un círculo denominado "el de los intendentes" y que encabeza Entre Ríos Cambia.

Una renuncia de Frigerio le despejaría el terreno a las especulaciones en torno a una posible postulación para la Casa Gris en 2023, deslizadas desde el oficialismo habida cuenta de algún ofrecimiento nacional que pudiera ser más atractivo. Lo cierto es que, desde el círculo íntimo del legislador, aseguran que él está trabajando para suceder a Gustavo Bordet el año que viene. "Es lo que él quiere, es para lo que está caminando la provincia", subrayaron a este medio. La fecha de la posible renuncia no está puesta, pero sería antes del próximo año. Además, aseguraron que no está trabajando para ningún virtual candidato a presidente. De buena relación con Larreta -vino a apoyarlo en la campaña-, también ha posado con Bullrich. Palomas y halcones, duros y moderados, combativos y contemplativos: para Frigerio, paradójicamente, es con todos.

En efecto, al exministro se lo vio activo durante el verano. Si bien empezó con el pie izquierdo -una foto con Ricardo López Murphy en una playa de Pinamar que no cayó del todo bien- luego enderezó el timón, hizo pie en la provincia y se dedicó a recorrer fiesta populares y el Carnaval de Gualeguaychú. También charló con productores en la costa del Uruguay y fue a un jardín de La Paz, entre otras acciones que lo mostraron interesado por la realidad entrerriana. Consultado por el armado, dio a entender que no habrá "listas oficiales" ni "candidatos bendecidos", considerando unas PASO amplias una buena forma de contener. A los propios y los radicales se le suman peronistas desencantados con el armado actual del PJ y un sector del socialismo alineado con Roy Cortina, hoy senador porteño por Juntos por el Cambio.

Asimismo, hay dirigentes radicales que parecen estar dispuestos a dar la pelea en el frente interno. Uno ya está anotado y es Fabián Rogel. De larga trayectoria como dirigente y funcionario, el exlegislador milita bajo el amparo de Alternativa Radical, agrupación con referentes departamentales que pretende un armado amplio, con candidaturas en juntas de gobierno e intendencias, pero también en la Legislatura. La presentación de un libro del docente Celomar Argacha, que recorre la historia del radicalismo entrerriano, es la excusa para moverse de ciudad en ciudad, presentando sus ideas.

"Como primera medida yo siento una fuerte raigambre radical. La UCR es un partido que gobernó 11 veces esta provincia, tiene una amplia trayectoria de gestión. Es decir, no somos un actor circunstancial. Y como tal, estamos armando un programa de gobierno, con una fuerte impronta radical, para estar presentes en 2023", indicó Rogel a El Destape. El exdiputado provincial -jefe de bloque de la UCR, también exdiputado nacional y vicepresidente del bloque radical y exconvencional constituyente en 2008- dijo que hay que "separar internismo de interna". Y explicó: "Los internismos terminan alejando al vecino de a pie, son batallas que están en una sintonía completamente distinta de la realidad. Nosotros no hablamos tampoco de interna. Sabemos que va a haber unas PASO, no somos ajenos. Y estamos dispuestos a competir".

"Advertimos un hartazgo en la gente. En 2023 nuestra joven democracia va a cumplir 40 años. Y de esos 40 años, 32 va a haber gobernador el justicialismo. Y lo cierto es que la capacidad transformadora del peronismo se ha ido perdiendo. Hoy el gobierno está más preocupado por administrar la cosa pública que por cambiarle la vida a la gente", explicó Rogel. Acotó, luego: "Sin ser reaccionarios ni ir en contra de la voluntad popular, entendemos que es momento de otra cosa. Por eso tenemos nuestro programa, que con mucha humildad venimos delineando y presentando en la provincia".

Para finalizar, el candidato dijo que no considera a la UCR como un "convidado de piedra" dentro de Juntos. Al menos, en la provincia: "Sí comparto con mi amigo Gerardo Morales en que la UCR debe recobrar el protagonismo en el país, pero no creo que sea el caso de Entre Ríos. Porque la realidad es que Frigerio fue empujado por un grupo de intendentes, algunos de los cuales luego decidieron ir por su lado. Pero sin todos ellos no hubiera sido posible. Es decir, acá el que motorizó la elección fue el radicalismo. Una cosa es el panorama nacional y otra la realidad provincial”.

En otro orden, Entre Ríos Cambia, con Galimberti, quiere también ser parte de la discusión. El electo diputado nacional -cargo al cual accedió dejando la Intendencia de Chajarí, reelecto en 2019- trabaja codo a codo con Darío Schneider, presidente municipal de Crespo. En 2021, su cruzada en la interna contra Frigerio le trajo buenos réditos. El porcentaje obtenido en las PASO -considerado un voto 100% radical- le permitió colarse en la nómina del exministro. La buena performance de las Generales lo catapultó al Congreso. Pese a todo, el expresidente de la UCR no se considera aún candidato.

"Nosotros consideramos que 2022 va a ser un año de construcción política, fundamentalmente. Y por eso lo encaramos con referentes de toda la provincia, que están dispuestos a dar la pelea por otro tipo de provincia el año que viene", apuntó a El Destape, el propio Galimberti. Para el dirigente radical no es momento de hablar de candidaturas ni tampoco circunscribir una postulación a un solo signo político: "Venimos trabajando desde el año pasado, fuimos a elecciones y hemos ampliado el espacio. Es prematuro decir quién ocupará cada lugar, nuestro eje principal hoy es la construcción de una alternativa que tenga claro qué quiere hacer si llega a ganar".

Lo apuntado por el diputado va de la mano con un encuentro llevado adelante por la UCR entrerriana el 5 de marzo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Allí se dio a conocer una suerte de plan estratégico con miras a las próximas elecciones ejecutivas, dond desde el centenario partido aseguran quieren ser -de una vez por todas- protagonistas. La foto con 300 dirigentes y militantes presentes sirvió además como una demostración de poder hacia afuera, marcando la cancha dentro de Juntos por Entre Ríos.

El sector de Galimberti busca encaminarse hacia 2023 poniendo primera este sábado, cuando comience en Villaguay un programa de formación en comunicación y campañas electorales que, aseguran tiene casi 150 inscriptos. El objetivo es "preparar" a referentes locales y departamentales, entendiendo que "para gobernar pueblos, ciudades y Entre Ríos, es necesaria una completa e integral preparación previa", explicaron desde el espacio. Constará de nueve encuentros, donde se abordarán tips para conocer la opinión pública; la comunicación multicanal; el diseño de equipos participativos; la gestión de redes sociales y la oratoria, entre otros.

El peronismo no aventura nombres

Del lado del justicialismo, por el momento no se aventuran candidatos. Hay, por supuesto, "nombres puestos", como el de la vicegobernadora Laura Stratta; el del intendente de Paraná, Adán Bahl; el del presidente municipal de Gualeguaychú, Martín Piaggio; y el del propio Enrique Cresto, que no asumió su banca como diputado y sigue trabajando como administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (Enohsa), área del Ministerio de Obras Públicas. Algunos creen que podría volver a Concordia, retomar la Intendencia -la dejó con licencia con el llamado nacional- y así concentrarse más en su territorio mirando a 2023. Pero definido no hay nadie. Para adentro, como siempre, hay mucho debate. Pero para afuera nadie se anima a hablar demasiado al respecto.

Este viernes el gobernador Gustavo Bordet encabezó una reunión de la Liga de Intendentes Justicialistas en Victoria. En el encuentro se habló de gestión, pero también de lo que se viene para el año que viene. Según pudo reconstruir El Destape, hubo un llamado a la unidad del Frente de Todos, en momentos donde aún retumban los votos negativos al acuerdo con el FMI en el Congreso. De hecho, Edgardo Kueider, senador nacional del FdT por Entre Ríos, y hombre del riñón íntimo de Bordet, fue durísimo con los propios en su alocución en la Cámara Baja, hablando de "especulaciones" y citando la máxima de "primero la patria, después el movimiento y después los hombres". Muchos leyeron allí el posicionamiento del mandatario, enrolado dentro de los que dieron su apoyo abierto al presidente Alberto Fernández en su cruzada por la deuda externa.