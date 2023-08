Jair Bolsonaro pidió el voto por uno de los candidatos de la oposición: "Tenemos mucho en común"

El expresidente de Brasil publicó un video donde expresa la cercanía de ideas entre ambos y anticipó que vendrá a la Argentina a visitarlo.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro llamó a pedir el voto por el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, en las PASO de las elecciones 2023. El dirigente derechista publicó un video donde expresa la cercanía de ideas entre ambos y anticipó que vendrá a la Argentina a visitarlo.

"Tenemos muchas cosas en común", señaló Bolsonaro en un video publicado desde un auto. En ese sentido, expresó: "Defendemos la familia, la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de expresión, el legítimo derecho a la defensa". Y cerró: "Les deseo mucha suerte ahí en Argentina. Iré a visitarlo a la brevedad si Dios quiere".



Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y actual diputado por San Pablo en el Congreso de Brasil, también expresó su apoyo. "Este domingo habrá elecciones en Argentina (primarias). Este del video es el economista argentino Javier Milei, outsider, candidato a presidente allá. Recuerda mucho a Bolsonaro. Ambos luchan por la libertad contra un establecimiento contaminado", posteó el hijo del expresidente.

El encuentro entre Milei y Bolsonaro

En febrero, Bolsonaro, y Milei mantuvieron un diálogo por videollamada para hablar del futuro de América Latina y de la necesidad de "unir fuerzas para luchar contra el socialismo en el continente".

"Nos pusimos de acuerdo en que es fundamental dar la batalla contra el socialismo en el continente sobre la base de los valores de Dios, patria, familia y libertad", explicó el economista. "También coincidimos en la necesidad de ir hacia una agenda de mayor libertad comercial, por lo que es fundamental unir fuerzas para luchar contra el socialismo", amplió en aquel momento. De acuerdo a Milei, Bolsonaro manifestó su preocupación por la situación económica de la Argentina por la inflación y los índices de pobreza.

Para Milei, "la izquierda ha sido muy exitosa en su plan que impulsó el Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla, que es la idea de la Unión Soviética latinoamericana. Todos empezamos a recorrer el camino de Cuba. Antes decían que Venezuela no iba a ser Cuba, y ahora dicen Argentina no va a ser Venezuela, mientras que en Chile sostienen: ´Chile no va a ser Argentina´". Por otra parte, Milei lo felicitó por su trabajo en la parte económica en un contexto mundial "muy complicado". "Lo felicité no solo por la elección de su ministro de Economía, si no también por haberlo sostenido y los logros alcanzados".