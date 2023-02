Interna en el PRO: acercamiento entre Larreta y Bullrich por las elecciones en Mendoza

Los dos presidenciables del Pro sellaron una tregua hasta abril para definir si el partido compite por afuera o no de Juntos por el Cambio en la provincia gobernada por la UCR.

En medio de la interna que los tiene como protagonistas en el plano nacional, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich acercaron posiciones en torno a las elecciones en Mendoza. Si bien todavía no se definió si el Pro competirá por dentro afuera del frente local de Juntos por el Cambio, sí hay intenciones de ir junto a la Unión Cívica Radical (UCR) en los comicios que se desarrollarán en siete departamentos en las primarias del 30 de abril. Unos días antes, el 12 como fecha límite, se sabrá si Omar De Marchi, armador político del jefe de Gobierno porteño, armará un frente propio y no irá a internas contra el radical Alfredo Cornejo, cercano a la presidenta del partido amarillo.

"Fue una buena reunión", describieron asistentes al Zoom del que participaron las principales figuras del Pro. El expresidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y la diputada nacional María Eugenia Vidal fueron los más sobresalientes. Larreta, quien esta noche se lanzará oficialmente como candidato a Presidente, no se conectó por estar de regreso de su visita en Entre Ríos. El encuentro duró poco más de media hora y alcanzó para encaminar un acuerdo junto a los radicales, al menos en las departamentales, y continuar las conversaciones para resolver qué posición se tomará en la competencia por la gobernación.

"Es un mensaje de freno a las cuestiones individuales y se prioriza a lo colectivo", observaron cerca de Bullrich a El Destape y agregaron sobre la resolución: "Da previsibilidad para que exista el frente en una provincia que gobernamos". Mientras que del lado de Larreta desmintieron que De Marchi haya depuesto sus pretensiones y que las negociaciones se encuadran dentro del calendario electoral fijado. "No lo va correr el radicalismo a Omar, solo la ley", advirtieron. En el encuentro también estuvieron Federico Angelini, Federico Pinedo y Humberto Schiavoni, de parte del equipo larretista.

El Pro local convocó a una Asamblea Provincial "a los efectos de dar certidumbre jurídica a la integración al Frente Cambia Mendoza" en los departamentos de Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Maipú, San Carlos, Tunuyán y San Rafael. La misma fue anunciada por el diputado nacional cercano a De Marchi y titular del Pro mendocino, Álvaro Martínez, y se llevará a cabo el 28 de febrero, un día antes de que venza el plazo para establecer las alianzas en esos departamentos.

Un día antes, el mismo Martínez había dado a conocer un comunicado que generó incertidumbre al sugerir la "libertad de acción al Pro en cada una de esas localidades". Al argumentar esta postura, recordó: "Esta solución se aplicó en varias provincias del país, entre ellas Santa Fe en la elección anterior, donde en decenas de municipios el Pro compitió por fuera de Juntos por el Cambio, con el agravante de que las elecciones no eran desdobladas y la coincidencia del nombre del Frente era total". Además, marcó severas críticas al socio nacional de la alianza opositora al marcar que en Mendoza "el radicalismo siempre se ha negado a constituir Juntos por el Cambio y ha preferido un armado propio que incluye a varios partidos con antigua o actual pertenencia al kirchnerismo en lo nacional, como Libres del Sur y el Frente Renovador de Sergio Massa".

Ese comunicado obedece a la mala relación que De Marchi y Cornejo, quienes no hablan hace más de un año y se lanzan acusaciones cruzadas. El primero acusa al radical de formar parte de un espacio integrado por sectores vinculados al kirchnerismo y de avanzar sobre las instituciones locales. "Ha pretendido avanzar con decisiones que le criticamos al kirchnerismo en el país, como querer modificar la Suprema Corte de la provincia y un permanente avance sobre los organismos de control, que debilitan la histórica solvencia institucional que caracterizó a Mendoza", acusó el armador político de la campaña presidencial de Larreta en una entrevista con Infobae. Por su parte, en el radicalismo chicanean al diputado con que "su único triunfo fue con Cornejo en la lista".

La mendocina se traslada a lo nacional y se coló en el Pro ya que Cornejo es aliado de Bullrich y hasta su nombre sonó como posible integrante de una fórmula electoral, mientras que De Marchi es el armador nacional de la campaña “Larreta 2023”. Si bien resta mucho tiempo para el plazo legal de cierre de alianzas en Mendoza, que será el 12 de abril, este acuerdo da un indicio de lo que pueda ocurrir. En Uspallata son optimistas de cara a ese cierre: "Va a terminar llegando a buen puerto porque todas las partes quieren eso. Hay tensiones, pero en todo prima el sentido de unidad".

La interna Larreta - Bullrich tuvo un nuevo capítulo durante el fin de semana de carnaval por la implementación de las pistolas Taser. Mientras la ex ministra le pidió "usarlas sin pedir permiso" pese a que judicialmente todavía no se puede, en la Ciudad un grupo de funcionarios contestó que la intención de implementarlas está pero que es el gobierno nacional el que no autoriza la importación.

Mientras estas internas siguen sin resolverse, Larreta lanzará esta noche su candidatura presidencial con un video grabado en la provincia de Santa Cruz, donde nació el proyecto político de Néstor y Cristina Kirchner. Con críticas a los 12 años de kirchnerismo, hará foco en un mensaje "antigrieta" y hablará de su plan para gobernar el país con un acuerdo político amplio pero que excluya al sector referenciado en la vicepresidenta.