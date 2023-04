Elecciones 2023: Filmus cruzó a Milei por la educacion obligatoria

"No existe ningún país del mundo desarrollado donde la educación no sea obligatoria", afirmó el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, en referencia a la propuesta del diputado nacional libertario.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus,cruzó al diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei, que se manifestó en contra de la educación obligatoria.

"Parece mentira que en pleno siglo XXI se presenten como novedosas las ideas de evitar que la educación sea obligatoria para todos los niños y jóvenes", dijo Filmus en declaraciones a Télam en la Feria del Libro.

El exministro de Educación aseguró que "no existe ningún país del mundo desarrollado donde la educación no sea obligatoria" y recordó que "en Argentina este debate quedó saldado con la ley 1420 en 1884". En esta ley se impuso la educación pública, gratuita y obligatoria para todo el país", recordó el funcionario.

Asimismo, el funcionario nacional señaló que Domingo Sarmiento, Nicolás Avellaneda y "muchos estadistas triunfaron frente a las ideas oscurantistas que querían una educación para pocos", y dijo que "sin lugar a dudas esta ley permitió que Argentina se distinguiera en la región por la capacidad educar a la población para integrarse a la cultura y los desafíos de un país moderno". En ese marco, sintetizó: "Un orgullo para nuestro país y un ejemplo temprano para el mundo".

También, Filmus advirtió que "también llama la atención que se postule nuevamente la receta de aplicar los 'voucher' o chequees educativos para privatizar la educación pública", en referencia a la propuesta del libertario.

"No tuvo éxito en ningún país del mundo", expresó el ministro, afirmó que "el caso más dramático fue su aplicación en el Chile de Pinochet" y señaló que "la democracia chilena todavía sufre las consecuencias de ese proceso de privatización".

Filmus aseguró que "defender una educación pública, gratuita y de calidad es uno de los principales consensos que los argentinos tenemos que lograr para consolidar un modelo de país integrado, igualitario" y "que se construya a partir de lo mejor que tenemos que es la educación, la ciencia y la tecnología en las cuales los argentinos siempre nos hemos destacado".

Derrape de Milei: qué dijo sobre la educación pública

Semanas atrás, Milei volvió a manifestarse en contra de la educación pública y gratuita. En este caso, no solo volvió a reivindicar el arancelamiento, sino que afirmó que, en caso de ser electo presidente, eliminaría el carácter obligatorio de la educación.

"El sistema de la obligación no funciona. Si queres estudiar vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. Cambia el sistema, el tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponerles tu patrón moral. Si quiere estudiar, estudia. Obligar no me gusta", explicó Milei en declaraciones a Radio Mitre.

Con información de Télam