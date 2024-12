Aunque faltan detalles, la Cámara de Comercio celebró el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea

El Mercosur y la Unión Europea alcanzaron este viernes un acuerdo de comercio luego de 25 años de negociaciones que abre un mercado de 700 millones de personas pero también pone en riesgo la producción local ante el arribo de artículos con bajos o nulos aranceles. El anuncio, sin demasiado detalle, fue realizado en Montevideo en el marco de la 65ª Cumbre del Mercosur. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y próximo presidente del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (CCCM), Natalio Mario Grinman, celebró el acuerdo.

La conferencia de prensa se realizó en la sala especialmente habilitada en la sede de deliberaciones, donde también estuvieron presentes el presidente Javier Milei y sus pares de Brasil, Luis Inacio “Lula” Da Silva; y de Paraguay, Fernando Peña; además del anfitrión local, Luis Lacalle Pou. La Unión Europea es el principal socio comercial del Mercosur: exporta bienes por 45.000 millones de euros y servicios por 23.000 millones de euros a un mercado de 260 millones de consumidores. Asimismo, la UE es destino del 14% de las colocaciones del bloque sudamericano —equivalentes a unos 43.000 millones de euros—, mientras que el 20% de las importaciones regionales provienen de Europa.

“Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y el Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (CCCM) (y en forma conjunta con Eurochambres, que nuclea a las entidades empresariales europeas) durante los últimos años reiteradamente nos pronunciamos a favor del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Fue un entendimiento que se hizo esperar largos años y que hoy ha tenido un avance decisivo”, detalló Grinman.

Por su parte, para el gobierno francés el acuerdo para un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, alcanzado el viernes en Montevideo, sigue siendo "inaceptable" en su estado actual. "La Comisión concluyó sus negociaciones con Mercosur, que es su responsabilidad, pero el acuerdo no se firmó ni ratificó. Así que aquí no acaba la historia. El acuerdo con Mercosur no entró en vigor", subrayaron desde la administración francesas durante una rueda de prensa.

“La profundización del intercambio es fundamental para impulsar el progreso de las naciones, y el acuerdo Mercosur-Unión Europea es una herramienta potente para ese objetivo. Ambos bloques constituyen un mercado de 700 millones de personas, con estructuras productivas que en buena medida son complementarias y que en consecuencia pueden beneficiarse significativamente de una mayor integración”, agregó el titular de la Cámara.

El empresario recordó que “desde hace doce meses Argentina está atravesando un proceso de cambio significativo y por demás bienvenido". "En un país signado por un estatismo exagerado, regulaciones omnipresentes y una cerrazón anacrónica, tenemos ahora un Gobierno Nacional con la firme convicción de revertir esta realidad y que ya ha dado enormes pasos en esta dirección. El acuerdo Mercosur-Unión Europea es un elemento importante que colaborará con la tan necesaria integración internacional de la Argentina”, sostuvo Grinman.

El jueves el titular de la cámara empresaria que es urgente modernizar el Mercosur y que el bloque "no puede ser un freno que limite nuestro intercambio con otras naciones". "El Mercosur no puede ser un freno que limite nuestro intercambio con otras naciones, sino una plataforma para proyectarnos al mundo", remarcó. En este contexto, convocó al sector privado a colaborar con esta transformación: "El empresariado de la región debe aportar su mirada; el sector privado no puede permanecer ajeno al proceso de cambio del Mercosur y el CCCM es un ámbito adecuado para que podamos expresar nuestras voces".