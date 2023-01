Encuesta: el FdT, la fuerza con mayor intención de voto para 2023

Un sondeo midió las principales opciones de cara al año electoral. Quiénes se ubicaron en 2° y 3° lugar.

Una encuesta midió la intención de voto de cara a las PASO y los resultados arrojaron al Frente de Todos como primera opción. En el sondeo de Zuban Córdoba, el oficialismo tiene un respaldo del 31,3 por ciento si las elecciones se celebraran hoy, frente a un 28,5 por ciento que acumula Juntos por el Cambio. En cuanto a la imagen de los posibles candidatos, un dato significativo que apareció en el sondeo es que ninguna de las figuras supera el 40 por ciento de imagen positiva. "Señal inequívoca del enojo de la tan fragmentada opinión pública en Argentina", analizó la firma Zuban Córdoba.

No solo el Frente de Todos aparece como la opción más elegida ante el escenario electoral, si no que también se llevó unos puntos el ministro de Economía, Sergio Massa, que registró un aumento sostenido de su imagen en relación a los últimos sondeos. En segundo lugar se ubicó la principal coalición opositora y en tercero, pero a más de 10 puntos, se ubicaron los partidos liberales y libertarios. Con el 12, 4 por ciento aparecieron adelante del "peronismo no kirchnerista", que sacó 7,1.

"Este último estudio marca la vigencia del escenario de tercios imperfectos, del que venimos hablando desde mediados del año pasado, con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio peleando el primer lugar y los libertarios un poco más abajo. Las dos principales coaliciones mantienen sus núcleos duros intactos, lo que les da una competitividad muy importante", analizaron.

Nivel de imagen

La encuestadora midió 16 posibles candidatos de gran parte del espectro político y ninguno alcanzó el 40 por ciento. Quien más cerca estuvo fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con el 38,4 por ciento y en segundo lugar se ubicó la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con el 34,9. Un punto abajo se ubicaron el ministro de Economía y la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, se ubicó después con el 33,3 por ciento, luego el presidente Alberto Fernández con el 32,1 luego el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, con el 30,0 y por debajo el gobernador Axel Kicillof con el 29,9. El ex presidente Mauricio Macri alcanzó tan solo el 27,6 por ciento de imagen positiva y es a su vez quien cosechó mayor imagen negativa al alcanzar el 67,9 por ciento.

Una de las lecturas posibles a la paridad de los niveles de positivista en las imágenes de los posibles candidatos tiene que ver con que aun ninguna de las fuerzas definió quien va a liderar la carrera para la Casa Rosada. La única certeza, hasta el momento, es que Cristina no será candidata en 2023.