Elecciones 2023, San Juan: Uñac celebró la victoria y chicaneó a JxC: "Tenía un avión y no lo usaron"

El gobernador también lanzó un duro mensaje contra la Corte Suprema que días atrás le impidió presentarse para una reelección.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, habló este lunes sobre la victoria que cosechó en varias intendencias y en órganos legislativos este domingo y chicaneó a Juntos por el Cambio: "Tenían un avión preparado para venir a festejar y no lo usaron". El oficialismo en San Juan, si bien no pudo elegir a sus máximo mandatario y vice por decisión de la Corte Suprema, hizo una buena elección en las intendencias al retener de 15 de los 19 departamentos de la provincia y colocar 23 o 24 diputados de 36.

Atento a esa situación, el gobernador opinó que "es inaudito" que después de haber ganado tenga que ir a la Corte a validar su gestión. "Es inaudito el hecho de que gané la elección pero mañana tengo que ir a pasar la gorra a la Corte Suprema a ver qué opina de mí", lanzó con enojo. En declaraciones a Radio Sarmiento, el mandatario sanjuanino agregó: "Yo gané y gané en categoría individual, por encima del candidato más votado, les gané a todos y sacamos el 51% y mañana le tengo que ir a pasar la gorra a la Corte Suprema a ver qué opina de mí. Nunca vi una cosa igual".

De esa manera se refirió a la resolución de la Corte nacional que suspendió la elección de gobernador y vice en esa provincia ante una presentación de la oposición sanjuanina, que considera inconstitucional la pretensión de reelección de Uñac. Y reiteró: "Sea como sea que quieran computarnos, hemos ganado. Me siento muy agradecido de los sanjuaninos que se hayan expresado pese a que no se ha elegido gobernador y vice".

Uñac volvió a cargar contra los dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que "no les importa nada el interior"; seguidamente denunció que Miguel Ángel Pichetto anticipó una semana antes lo que la Corte terminó por decidir días atrás y lanzó: "Aquí el converso de (Miguel) Pichetto anticipó una semana antes lo que decidiría la Corte, (el jefe de Gobierno porteño Horacio) Rodríguez Larreta vino a decir qué tenemos que hacer y (la precandidata presidencial del PRO Patricia) Bullrich tuiteó que 'les frenamos la reelección', dando a entender que ella participó del fallo de la Corte".

También dio definiciones sobre su futuro político: "En 2027 va haber una renovación total, para lo que tengo que rearmar dirigentes y permitir que nuevos dirigentes sean de la partida. Enemigos no tengo y (el exgobernador José Luis) Gioja no es un rival porque estamos en el mismo Frente". Identificó como rivales a Unidos por San Juan "porque ellos necesitan, permanentemente, que les estén dictando de Buenos Aires lo que dicen acá, porque no tienen un plan ni un proyecto para la provincia"

Además, sostuvo que no tiene un "Plan B" y que sigue pensando que la Corte va a permitirle ser candidato. "Voy a presentarme a la Corte a reclamar por el derecho a la defensa, que es un derecho constitucional que parece que a ellos no les importa violar y voy a seguir luchando junto a los sanjuaninos a los que les han conculcado poder elegir a sus autoridades ayer".