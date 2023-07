Elecciones 2023: Rinaldi opinó sobre el pedido de bajar su precandidatura: "Oportunista"

El primer aspirante a legislador porteño por la boleta de Jorge Macri opinó sobre el pedido de inhabilitación o renuncia presentado por el sector de Martín Lousteau, a raíz de sus dichos homófobos y xenófobos.

En el camino a las elecciones 2023, la precandidatura a legislador porteño de Franco Rinaldi provocó la semana pasada una crisis entre los dos competidores de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio, Jorge Macri y Martín Lousteau.

El sector del radical Lousteau pidió la remoción o renuncia del primero de la boleta de legisladores de Jorge Macri, a raíz de una serie de comentarios homofóbicos y xenófobos. A raíz de esto Rinaldi publicó un extenso twit en el que criticó la iniciativa contra su postulación.

"La decisión de querer impugnar mi candidatura es exagerada y oportunista", afirmó Rinaldi, que señaló que "no está bueno que nos convirtamos en una sociedad donde se cancela a cualquiera por frases sueltas del pasado, expresadas en otros contextos, fuera de la política".

"Todos nos equivocamos, todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Lo contrario es terrible: vivir con miedo de decir algo que en algún momento pueda ser considerado censurable", conjeturó.

El politólogo y consultor aeronáutico analizó que con su postulación ahora tiene una "responsabilidad política": "No me represento solo a mí mismo sino también a un espacio político que confió en mí y, eventualmente, a los porteños que me voten. Eso exige una conducta distinta. En política las cosas que uno dice tienen peso y por eso es importante ser lo más claro posible. Y ser claro implica decir que por supuesto estoy en contra de la homofobia o cualquier tipo de discriminación", subrayó.

Rinaldi arrancó su texto señalando que buscó "aclarar" lo que piensa sobre "la controversia de los últimos días", porque "evidentemente" se viene "explicando mal".

"Lo primero y principal es que estoy arrepentido de algunas cosas que dije y pido sinceras disculpas. Insisto en que aquellas intervenciones mías durante la pandemia eran un experimento, un intento de buscar a través del humor los límites del lenguaje y la corrección. Ahora me doy cuenta de que en ocasiones sobrepasé esos límites, el experimento se me fue de las manos y dije cosas que no estaban bien. Uno puede jugar mucho al fleje, pero debe admitir cuando la tira afuera.", señaló el precandidato a legislador que sintetizó: "Cometí un error y aprendí".

Desde el sector de Lousteau, la titular de la Unión Cívica Radical porteña, Mariela Coletta, presentaron una nota a la junta electoral de Juntos por el Cambio para bajar la precandidatura de Rinaldi por sus dichos en su ciclo por redes sociales "Un café con Franco".

El argumento utilizado para solicitar la exclusión o renuncia de Rinaldi fue el de "no representar los valores de quienes integramos Juntos por el Cambio y que se encuentran plasmados en nuestra plataforma electoral".