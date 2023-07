Elecciones 2023: renuncias y rumores jaquean al candidato de Milei en Entre Ríos

Dirigentes del espacio libertario entrerriano realizaron denuncias que pusieron en duda la postulación del representante del libertario en la provincia mesopotámica.

La noticia de dos renuncias de precandidatos provinciales y las versiones de una supuesta baja del postulado a gobernador de Entre Ríos, volvieron a jaquear el armado presidencial del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei.

Fabio Rolón y Susana Ramírez, ex precandidatos a senadores entrerianos por el departamento de Villaguay, denunciaron ante el Tribunal Electoral y a la fiscalía local que sus respectivas firmas fueron falsificadas. También señalaron ante la justicia que no prestaron consentimiento para ser candidatos para acompañar al aspirante a la gobernación de Entre Ríos por el espacio de Milei, el productor agropecuario Sebastián Etchevehere.

Junto con estas renuncias, comenzaron a circular rumores sobre la posible baja de la precandidatura a gobernador de Etchevehere, hecho que fue desmentido a El Destape por fuentes del entorno de Milei, que apuntaron contra uno de los contendientes del aspirante libertario, el precandidato del PRO y ex ministro macrista Rogelio Frigerio.

Según difundieron fuentes del espacio libertario en Entre Ríos, "la información concreta y correcta es que dos candidatos de la lista de senadores fueron reemplazados oportunamente". En ese marco, apuntaron contra “las operetas que día a día arman los personeros del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio, confirmando que lo único que los mueve es el miedo al triunfo de Milei en las PASO y en las generales”.

Etchevehere, hermano del ex titular de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Mauricio Macri, Luís Miguel Etchevehere; es uno de los candidatos a gobernador de Milei que cuenta con el respaldo del libertario, ya que desistió de respaldar a dirigentes que no garanticen buenas performances electorales, para priorizar el proyecto presidencial.

Más allá de esto, los candidatos "oficiales" no garantizaron buenas elecciones. Las derrotas van desde un piso de 3 puntos del negacionista Ricardo Bussi en Tucumán hasta un techo de casi 16 de Martín Menem en La Rioja.

Los candidatos blue de Milei

Desde La Libertad Avanza salieron a aclarar que el espacio que lidera Milei "no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan del próximo domingo, ni le brinda el respaldo a ningún candidato". Mensaje identico se envió previo a los comicios en Córdoba y Formosa.

Pese al requisito de exigirle buenos resultados a quienes compiten por la gobernación, para no asociar a Milei a una derrota, dirigentes que apoyan a Milei compiten en elecciones provinciales, pese a no contar con la "chapa" libertaria.

En las elecciones de este domingo en San Juan, que se realizará con ley de Lemas, se postularán tres candidatos a gobernador que apoyan a Milei: Yolanda Agüero, Paola Miers y Agustín Ramírez. En el cierre de campaña estuvo el armador libertario en la provincia y precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Peluc.

En la última elección de Córdoba, sucedió lo mismo y fueron por la gobernación Agustín Spacessi y Rodolfo Eiben. Para la elección a intendente de Córdoba Capital está anotada la dirigente Verónica Sikora. Todos respaldan a Milei y utilizan logos y tipografias similares.

Según señalaron desde el entorno de Milei, la lista de Spacessi y Sikora "se la impugnó", pero "la Justicia cordobesa no dio la razón y permitió que se use, porque en 2021 también se había usado una boleta similar que no habia sido reconocida por Milei"

De todos modos, Spacessi no llegó al 3% y Eiben arañaba el 0,5%. Mientras tanto, esta semana, el nombre de Sikora saltó a la plana nacional por unas repudiables declaraciones sobre la hija del candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez. Luego, la libertaria tuvo que disculparse.

Las próximas candidaturas a gobernador de Milei - con la chapa de Milei- son las del empresario César Treffinger en Chubut - que, pese a que se puso en duda la validez de la postulación, fue aceptada por la justicia electoral-; Ramiro Marra en la Ciudad de Buenos Aires, Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires y el propio Etchevehere en Entre Ríos.