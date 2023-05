Elecciones 2023: Milei prepara a Villarruel para lanzarla como su vice

El espacio que lidera el diputado libertario se presta a oficializar a la compañera de bancada, que reivindica la última dictadura civico militar, como aspirante a la vicepresidencia.

La semana que viene, el diputado nacional de La Libertad (LLA) Avanza Javier Milei confirmará oficialmente que su compañera de bloque, la negacionista Victoria Villarruel, será su precandidata a vicepresidenta para las elecciones 2023.

Fuentes cercanas a Milei ratificaron a El Destape que Villarruel será compañera de fórmula del libertario. El anuncio oficial, señalaron, será la semana que viene. Junto con el anuncio, agregaron, la legisladora comenzará a levantar el perfil.

"Es una pata fundadora del espacio", señalaron voces del armado libertario nacional sobre Villarruel, para luego afirmar que no se barajaron otras opciones para la elección de la candidata a vice. Sin embargo, el año pasado, el destino de la legisladora parecía ser otro.

En julio de 2022, Villarruel asumió la presidencia del Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires, uno de los sellos que integran LLA. Por ese entonces, se especulaba en instalar a la diputada en territorio bonaerense para ser una potencial candidata a gobernadora.

Las recorridas que comenzó a realizar Villarruel comenzaron a generar rispideces en la estructura provincial de Milei. Para diciembre consideraban que la candidatura de la diputada estaba "fuera de la mesa" y comenzaron a sonar las alarmas por que el libertario estaba "flojo" de nombres para provincia más populosa.

Las versiones de que Villarruel será la candidata a vicepresidente de Milei comenzaron a circular el fin de semana pasado, pero, en la primera entrevista en la que se le consultó sobre el tema, la legisladora negacionista optó por no expresarse sobre el tema.

"Creo que faltan unos días para que Javier anuncie quién va a acompañarlo en la fórmula presidencial y yo voy a acompañarlo en el lugar que sea", señaló Villarruel en una entrevista a La Nación Más, que reconoció que aceptaría si se lo proponen, ya que sería "es un honor" para ella.

En la misma entrevista, se despegó de la postura de Milei respecto a la discusión sobre la venta de órganos. "Javier sabe que filosóficamente no estoy a favor", señaló, para luego remarcar: "No creo que el cuerpo humano deba ser una mercancía. Él responde desde su formación económica y no le escapa a ninguna pregunta y a veces le digo por qué te metiste en ese tema”.

¿Quién es Victoria Villarruel?

Villarruel llegó a la Cámara de Diputados en 2021 por la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2021 por la lista de Milei. Además de expresar su adhesión a la legalización del aborto, fue conocida por justificar el terrorismo de estado en la última dictadura cívico militar y poner en duda la cifra de 30 mil desaparecidos.

El año pasado, Villarruel fue a respaldar a la ex presidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, pero no logró ingresar a la carcel de Miraflores en Bolivia. Frente a eso, la legisladora de La Libertad Avanza argumentó que su encarcelamiento es producto de un "proceso viciado de parcialidad".

Meses antes, la legisladora fue cuestionada por utilizar el máximo de pasajes dispuestos para los legisladores en febrero y marzo de 2022. Lo llamativo es que la compañera de bancada de Milei hizo uso de este recurso, destinado a los representantes de otras provincias, pese a haber sido electa por la Ciudad de Buenos Aires.

Al igual que Milei, Villarruel tiene vínculos con VOX, partido español de derecha. La legisladora es firmante de la Carta de Madrid, impulsada por el espacio que comanda Santiago Abascal. Este pronunciamiento, destinado a los países de lo que dieron en denominar la "Iberosfera", afirmó que parte de la región se encuentra "secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países", bajo el paraguas del "régimen cubano" y el "Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla", dos de los principales espacios de debate e intercambio de la izquierda latinoamericana.