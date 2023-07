Elecciones 2023: Macri le respondió a Cristina Kirchner por el gasoducto y Unión por la Patria lo destrozó

Tras las críticas de Macri, quien dijo que su gobierno había dejado la "licitación lista" del gasoducto, el presidente Alberto Fernández sostuvo que el gobierno anterior intentó dárselo "a sus amigos".

Tras la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner del pasado domingo, el ex presidente Mauricio Macri salió a criticar la obra con vistas a las elecciones 2023. Tras el tuit del ex jefe de Gobierno, distintos dirigentes de Unión por la Patria, entres los que se encuentran el presidente Alberto Fernández y el precandidato a vicepresidente Agustín Rossi, salieron a responderle.

"En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia", expresó Macri en su cuenta de Twitter y agregó: "La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo".

La reacción de Macri llegó luego de los dichos de Cristina Kirchner en la inauguración del gasoducto. Allí, destacó “desde el 2015 y durante los cuatro años que le siguieron, no hubo ninguna planificación” respecto a la obra. “¿Saben cuántos kilómetros de red troncal de gasoductos se construyeron entre 2015 y 2019? 53 kilómetros. ¿Saben cuántos se construyeron entre 2003 y el 2015? 3.211 kilómetros”, afirmó la vicepresidenta.

Tras el mensaje, uno de los dirigentes que le contestó fue Alberto Fernández, quien citó el tuit y sostuvo: "Intentaron darle el gasoducto a sus amigos, hacer negocios privados y dolarizar de nuevo las tarifas de gas. Terminaron suspendiendo la construcción por orden del FMI. Nosotros lo hicimos, y en beneficio de las y los argentinos. Mejor que estar juntos, es hacer unidos".

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, manifestó que los funcionarios que integraron el gobierno anterior "no dejaron preparada una obra, sino un negocio". "Si tuviera un poquito de pudor, el ex presidente Macri debería haberse llamado a silencio o, en todo caso, celebrar la construcción de una obra estratégica para la Argentina, para el país del cual él fue presidente y que tantas veces lo critica. Critica a la Argentina y a los argentinos", añadió en El Destape Radio.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también contestó al tuit de Macri. "Hay que recordarle al ex presidente Mauricio Macri que dejaron el 70% de la obra pública paralizada en la Argentina. Solo les interesó hacer obras en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros en cambio hacemos gasoductos para la soberanía y el desarrollo de la Argentina, creamos casi 500 mil puestos de trabajo en la construcción y tenemos más de 6.400 obras en todos los municipios del país. Mejor que decir, es hacer", señaló.

La presidenta de AySA y precandidata a intendenta de Tigre, Malena Galmarini, respondió los mensajes publicados por distintos referentes del macrismo, entre los que estuvo incluido el ex presidente. "¿¿Nos querés decir que tardaste 4 años en preparar una licitación?? Mauri, todas tus 'obras' eran obradores vandalizados, deudas de hasta un año con contratistas a quienes los hiciste volcar. Y eso que tuviste 100.000M de dólares para hacer obras, eh! Ah, no… fueron para 'fugas'".

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, publicó un mensaje corto y contundente al citar el tuit de Mauricio Macri. "Tomó la deuda con el FMI más grande de la historia. El tío vago que nos arruinó, lleno de rencor", manifestó.

Quien también le contestó al ex jefe de Gobierno fue el ex ministro de Economía Martín Guzmán, quien repudió el mensaje publicado el domingo por la tarde. "Si se hubiese construido de acuerdo a los términos de esa licitación, el Estado no hubiese podido regular su uso y el precio del gas en la Argentina hubiese aumentado", recalcó.