Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias y resultados de este 18 de agosto

Cuando todavía no se habían definido las candidaturas, Mauricio Macri le pidió a la tropa bonaerense evitar las internas en los municipios propios para cuidarlos y mantener lo que ya se conquistó. Una base desde la cual ampliar en lugar de retroceder. Eso no pudo suceder y Patricia Bullrich, que en los sondeos no dichos se había planteado como la favorita pero en público corría de atrás, quiso apostar todo contra Horacio Rodríguez Larreta y prácticamente fue imposible eludir las PASO. Ahora, Juntos por el Cambio tendrá la misión de dejar ese momento atrás para unificar.