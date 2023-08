Gustavo Sáenz: “A mí y a los salteños nos conviene que el presidente sea Massa”

El gobernador de Salta defendió la candidatura a Presidente del ministro de Economía. "A él le tocaron todas, en un momento que se borraron todos", ponderó.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, garantiza la continuidad de obras públicas en la provincia. "Tenemos que defenderlas, las obras quedan, nosotros nos vamos", expresó el mandatario provincial y agregó: "A mí y a los salteños nos conviene que el presidente sea Massa".

En declaraciones a la prensa, se refirió a los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales e hizo un llamado a la provincia: "No apoyen a este gobernador sino a Salta. Tenemos que defendernos entre todos". Y sumó: "Estamos pasando momentos económicos complejos y a él le tocaron todas, en un momento que se borraron todos".

El salteño, un aliado de Massa, es el primero de los gobernadores que sale a hacer campaña por Unión por la Patria a nivel nacional, luego de que los mandatarios provinciales tuvieran más votos en los comicios locales que los que sacó el ministro de Economía.

En tanto, el Jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín "Chivo" Rossi, volvió a apuntar contra Javier Milei y enfatizó: "Dijo que va a avanzar en los ahorros de los argentinos". E indicó: "Recién ahora se ponen a trabajar porque no creían que tenían posibilidad de ganar las elecciones".

En declaraciones radiales, el santafesino manifestó que "la propuesta de Milei es poco sustentable y que es un improvisado que no tiene conciencia de lo que está diciendo". "Estoy optimista pero Milei presidente sería peligroso para la Argentina afirmó , no va a tener anclaje ni mayoría en el Congreso, puede ser un Fujimori", agregó Rossi.

Los anuncios de Massa

Por otra parte, Massa, indicó el último jueves que su responsabilidad es "darle previsibilidad" al país para los próximos meses porque no va a "soltar el timón en medio de la tormenta" y aseguró que va a estar del lado de los trabajadores "en la puja distributiva".

"A mí me quedan 10 días claves donde no puedo distraerme en la campaña, no puedo pedirle a alguien que me vote para los próximos 4 años si no puedo darle un mínimo marco de orden y de previsibilidad para los próximos 4 meses. Mi responsabilidad es esa", señaló Massa en una entrevista para el canal Crónica TV.

En esa línea, el ministro indicó que su objetivo en los próximos días es "estabilizar variables, congelar precios" y consideró que "si la gente ve que cuando las papas queman me pongo al frente, también lo van a valorar a la hora de elegir presidente".

"Nunca suelto el timón en medio de la tormenta. Para los que nos criamos en el Delta, en el momento en el que se mueve el timón es el momento en el que más fuerte hay que sostenerlo. Arriba del barco vienen los 40 millones de los argentinos. No se echa querosén en el medio del incendio", aseveró el exintendente de Tigre.

Además, adelantó que en las próximas semanas habrá anuncios para continuar con la estabilización de las variables macro y microeconómicas, como una suma fija para trabajadores, mejoras en el sistema de asignaciones, sistema de crédito, y también anticipó una propuesta para mejorar la situación de los trabajadores informales.