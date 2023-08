Precios, salarios, FMI: Massa juega sus fichas en una semana clave

El ministro de Economía cerró un acuerdo con las empresas de combustibles para que no haya más aumentos hasta el 31 de octubre, un esquema que espera replicar en los próximos días con otros sectores. "Hoy mi responsabilidad es estabilizar variables y congelar precios", sostuvo anoche en una entrevista. En el entorno del ministro coincidían que en la efectividad de esos acuerdos, la recomposición de los salarios y los desembolsos del FMI se jugaría mucho de la suerte electoral.

"Hoy mi responsabilidad es estabilizar variables, congelar precios", insistió Sergio Massa respecto al rol que le corresponde para este tramo de la pre-campaña para las elecciones presidenciales. Fue justo después de haber anunciado un congelamiento de los precios de combustibles hasta el 31 de octubre, que prometió como "el primero de varios" luego de la decisión de devaluar a inicios de la semana y los consecuentes aumentos que eso disparó. El ministro sabe que se juega buena parte de su suerte en la efectividad esos acuerdos sectoriales y la recomposición de ingresos que otorgue a los trabajadores, que se sigue negociando. En medio, Massa viajará a Washington para cerrar el desembolso del FMI que buscará mostrar como el fin del problema de la falta de dólares de aquí hasta fin de año y, con eso, el inicio de una nueva etapa. "Trabajo, educación y producción", definió los tres pilares de su modelo para contraponerlo al de Javier Milei.

Luego de un par de días de silencio posteriores a las primarias del domingo, Massa comenzó la más saludable costumbre nocturna de recorrer programas de televisión para explicar lo que viene haciendo y sus ideas a futuro en caso de resultar electo presidente. Insistió en que se mantendrá en el cargo hasta fin del mandato y que cree que la gente terminará valorando que haya aceptado agarrar la "papa caliente" de la conducción económica, cuando estaba mucho más cómodo presidiendo la Cámara de Diputados. "Era lo que tenía que hacer para la estabilidad de Argentina", consideró en una entrevista con Crónica TV. La cuestión es que la situación no se ve muy estable, por eso la necesidad de apurar acuerdos como el cerrado anoche con las empresas de combustibles luego de los aumentos de esta semana.

"No puede pasar que las empresas trasladen automáticamente a la gente el costo", insistió el ministro y candidato respecto a lo sucedido luego de la devaluación del dólar oficial resuelta el lunes, una decisión tomada en función de lo acordado con el FMI. Massa designó un equipo encabezado por el titular de la Aduana y hombre de su confianza, Guillermo Michel, para negociar los nuevos acuerdos de precios. La lógica es ofrecer beneficios fiscales a las empresas para que no trasladen los aumentos de costos a los precios y que quienes no cumplen pierdan los beneficios. El ministro se jugará mucho de sus posibilidades en la efectividad de esos acuerdos y que los precios se mantengan relativamente estables hasta las elecciones de octubre.