Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias y resultados de este 14 de agosto

No hubo globos, no hubo música, casi no hubo gente y faltaron dirigentes. Los centros de recopilación de datos estaban en otro lado. Cada equipo siguió los números desde sus propios escondites. Fingieron un búnker de unidad que no usaron más que para el saludo final. Horacio Rodríguez Larreta perdió con estructura y Patricia Bullrich ganó con territorialidad corporal. Javier Milei introdujo la sorpresa. Al cierre de esta nota, Sergio Massa quedó segundo en materia individual, pero Juntos por el Cambio se llevó la de plata en lo que respecta a las coaliciones, detrás del libertario. Se dió el escenario de tres tercios.