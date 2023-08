Elecciones 2023: sorpresa, festejo y euforia anti Estado: así fue el triunfo de Milei en las PASO

Cómo fue la noche que sacudió el tablero político argentino y llevó al libertario antiEstado y antiderechos a ser el candidato más votado de las PASO.

Con un discurso anti-Estado y antiderechos, con la intención de quitar cualquier amarra del Estado a la economía, vendiendo planes de dolarización, con laderos negacionistas y punitivistas, denuncias de compras de candidaturas y demás ítems, el precandidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, fue el dirigente más votado en las PASO que definirán los candidatos a las elecciones 2023.

En su discurso, se jactó de ser "la verdadera oposición" en la Argentina y afirmó que su espacio es "el vehículo idóneo para terminar de sepultar al kirchnerismo y somos los únicos en condiciones de sacar a la Argentina adelante". Cómo fue la noche en que el ala de extrema derecha del espectro político argentino pasó de un lugar marginal, por intervención de un economista extravagante y con consignas repudiables, a tener posibilidades de gobernar la Argentina y llevar a adelante su desguace del estado y la liberalización de la economía.

Las señales

El salón del primer piso del Sheraton se encontraba solo ocupado por medios y un puñado de dirigentes, como los precandidatos a senador nacional Juan Nápoli y a diputada nacional Lilia Lemoine. No había militancia en la puerta. Dirigentes libertarios contaron a El Destape diversos hechos de robos de boleta en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, la Quinta y la Tercera Sección Electoral bonaerense. "Llegan las primeras imágenes de las primeras urnas abiertas, Milei está arrasando", dijo una voz de esta sección, bastión electoral del peronismo.

El bunker de LLA sólo tenía la presencia de un puñado de dirigentes y el periodismo. Pasadas las 19, Ramiro Marra fue la primera voz libertaria que habló para sumarse a las denuncias de robos y faltante de boletas, más las falencias en el sistema de votación de la Ciudad de Buenos Aires, que lo tenía como damnificado por su condición de precandidato a jefe de Gobierno porteño. "O nos robaron boletas o nos votaron mucho", lanzó Marra antes de partir por el ascensor, junto a Nápoli, el precandidato a diputado nacional Oscar Zago y el armador bonaerense Sebastián Pareja al piso 21, donde Milei se refugió desde quee volvió de la votación a la mediodía.

Los dirigentes de LLA se entusiasmaban con resultados de mesas de Mendoza, Salta y los municipios bonaerenses de Florencio Varela, Quilmes y La Matanza, y empezaron a aparecer abrazos entre la cúpula libertaria. También todavía estaba la incertidumbre por la demora que podía generar la caída de los números de la Ciudad de Buenos Aires, donde también auguraban buenos resultados.

Faltaban números oficiales, pero la buena performance era palpable. "Le comimos los votos al peronismo bonaerense", coincidió un dirigente que está al tanto de la estructura provincial, a modo de justificación de la elección libertaria.

Los de afuera

La militancia, que a eso de las 20.30 no llegaba a las doscientas personas, estaban apostadas detrás de una valla en la puerta del lujoso hotel y con el correr de las horas, comenzaron a aparecer las primeras banderas. Se preguntaban si los iban a dejar entrar, habida cuenta de los 13 grados de la noche porteña. "Me movilizó de Milei su planteamiento en lo que es la doctrina liberal, creo que es influyente en el pensamiento de uno y lo veo positivo para la Argentina", dijo Luciano del partido bonaerense de San Martín que, dado sus 16 años, se presume que su primer voto fue para el libertario.

En el otro extremo, Gerardo de 46 años de Villa Crespo afirmó que lo convenció Milei porque fue "el único que dijo que iba a hacer esto y de esta manera y no encontre otro candidato que diga qué va a hacer o cómo"

Tres jóvenes, dos de Mendoza y uno San Luís, apostados también en las vallas, explicaron por qué apoyaron al libertario."Lo que me gusta de Milei y su propuesta es que parece cuidar los esfuerzos de las personas de la Nación, que no tengan que sostener a otros, que después se traslada a una estrategia económica y política. Y después me gusta el concepto de la parte de la seguridad: de generar una emancipación y una responsabilidad total frente a los actos de cada ciudadano", dijo el mendocino de 29.

Su coterránea de 26 años, opinó sobre el supuesto rechazo del electorado femenino a Milei. "Yo veo bastantes mujeres en su staff y más que una cuestión de género, sino de capacidades. Son todas personas, independientemente de su género. No veo que sea un problema que haya una mayor cantidad de mujeres u hombres". El puntano de 25, cerró: "Vivo en Capital, pero soy de San Luís. Pero para octubre quiero ir para allá para votarlo".

Adentro, donde no había frío y había canapés, la dirigencia libertaria ya estaba casi en su totalidad. A la jefa de campaña Karina Milei -que estuvo desde temprano- ; el armador nacional, Carlos Kikuchi; el precandidato a diputado nacional Bertie Benegas Lynch, la legisladora porteña Lucía Montenegro ; el diputado bonaerense Nahuel Sotelo, entre otros.

El falso 2001

Antes de las 22 habló la precandidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel."Tenemos la información que tienen el 50% de los votos escrutados y tienen números para LLA y se habían comprometido a dar esos números", toreó la negacionista, flanqueada por Marra y la precandidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo. Tras esta escueta declaración, se bajaron del escenario volvió a sonar el compilado de rock argentino: inició con La Ciudad de la Furia de Soda Stereo.

A las 22, el gobernador de Córdoba y precandidato a presidente, Juan Schiaretti, reconoce que su propia provincia fue ganada por el libertario.Acto seguido, lo hizo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que también reconoció que el PJ local fue superado por Milei y su fuerza. Dos provincias peronistas, con mayor o menor grado de adhesión al kirchnerismo, anunciaban la caída ante el autopercibido León antiestado.

A las 22.38, al costado del escenario, estalló un pogo de dirigentes y militantes cuando el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, reconoció los primeros cómputos oficiales que dieron al libertario como el precandidato más votado con un 32,57%, con más de 61% de las mesas es rutas. "No lo puedo creer", dice un joven que mandó un audio por su celular en pleno llanto.La playlist del festejo fue de "De Música Ligera" de Sofa Stereo a Ji,Ji,Ji de los Redonditos de Ricota. Luego el clima se planchó hasta la aparición de Milei en el escenario.

Cerca de las 23.40 Milei se subió al escenario, junto a Karina y la plana mayor de LLA, que ya contaba con la presencia de los precandidatos a gobernador y vice bonaerense, Carolina Píparo y Francisco Oneto, y a la precandidata a diputada nacional Diana Mondino. "Se siente, se siente, Milei presidente" y "Tiene miedo, la casta tiene miedo", fueron dos de los principales cantitos de la tropa libertaria, a la que se sumó el "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo" del que el precandidato se apropió en la campaña a las PASO.

En el escenario, Milei se encargó de tildar de aberración a la máxima del peronismo de "la justicia social", ya que considera que "alguien lo tiene que pagar". Además de agradecer a la militancia, a los fiscales y a su hermana Karina, también agradeció a sus "hijitos de cuatro patas" Conan, Murray, Robert, Milton y Lucas y "al tercio de los argentinos que decidieron que LLA sea la expresión que cambie la Argentina".

A modo de mantra, repitió la definición de liberalismo de su mentor, el economista Alberto Benegas Lynch (hijo): algunos de los presentes lo repetían de manera sincrónica. Finalmente, vaticinó. "Estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta"

El discurso, como todo acto de campaña, terminó con "Se viene el estallido" de la Bersuit Bergarabat: un tema premonitorio de la crisis del 2001 y que la propia banda exigió a LLA que lo deje de usar. A las 0.10, el candidato antiestado y antiderechos salió a saludar a la militancia, que ya había superado las doscientas personas y ya incluía bombos, trompetas, tres tiros y bocinazos de los autos que pasaban.

Octubre: las preguntas en medio de la euforia

"Nos preparamos para gobernar", dijo exaltado uno de los dirigentes más eufóricos de LLA. Más medida, Mondino expresó que "hay que ser cautos y prudentes de lo que la gente quiere votar, puede haber más información de acá a octubre". Cuando se le consultó sobre un eventual acuerdo con Juntos por el Cambio en un eventual gobierno de Milei-Mondino pateó la pelota afuera: "47 millones de habitantes son bienvenidos"

En su discurso, Milei se jactó que con los resultados de ese momento estaban haciéndose con "8 bancas de senadores y 35 diputados". Hoy, LLA tiene dos escaños en el Congreso y ninguno en la Cámara Alta. También destacó que en el distrito más populoso de la Nación, la provincia de Buenos Aires, Píparo es la segunda precandidata más votada.

Si bien con los números del cierre de la jornada de las PASO, que con más de un 91,54% de las mesas escrutadas, Milei figura como el precandidato y la fuerza más votada, con los números de hoy se las tendría que ver en un ballotage, si se hace un caprichoso traslado de los votos de la lista perdedora de Juntos por el Cambio, de Horacio Rodríguez Larreta, a la de Patricia Bullrich.

Además, el autoproclamado león sería un presidente sin gobernadores del signo político propio; e incluso, en el marco de su plan económico motosierra, sería un jefe de estado que eliminaría de cuajo el reparto de coparticipación.