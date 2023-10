Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 3 de octubre

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, apuntó contra el programa del líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y mostró su preocupación por la "inestabilidad emocional" mostrada por uno de sus rivale durante la campaña. "Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro", aseguró la dirigente.

A través de sus redes sociales, la exministra de Seguridad recordó: "Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí". Y apuntó: "Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas".

"De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante", manifestó Bullrich junto a un video de Milei criticando su pasado.

Por último, la candidata presidencial cerró: "Cada vez es más clara la discusión que tenemos que dar los argentinos por el futuro de nuestra Patria: quién y cómo ordena el caos en el que estamos".