Gravísimo: Patricia Bullrich confesó que quiere hacer espionaje ilegal a presos

La candidata de JxC dio detalles de su plan en seguridad en caso de llegar a la Rosada. Aislamiento total, presos sin celulares y modificaciones en el Código Penal, algunos de los principales puntos.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) para las elecciones 2023, Patricia Bullrich, confesó que quiere hacer espionaje ilegal a los presos en las cárceles si triunfa en los próximos comicios del 22 de octubre. "Cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con su defensa. Lo vamos a poner en el código penal", aseguró con firmeza. Cabe recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras era ministra de Seguridad, agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fueron acusados e investigados por presunto espionaje contra exfuncionarios kirchneristas.

En diálogo con 'La Cosa en Sí', con Alejandro Fantino, la dirigente política dio detalles del plan de seguridad que quiere llevar a cabo en caso de alcanzar el cargo presidencial en la Rosada. "Todos los narcos y los asesinos peligrosos van a ir a cárceles donde no tengan contacto con nadie, con un servicio penitenciario incorruptible. Lo fundamental es cortar el delito de la cárcel. Mientras la construimos, usaremos las que están. El primer día voy a hablar con todos los gobernadores, todas las cárceles del país, sin celulares ni nada. Para empezar a poner orden en las cárceles, que no sea un reproductor del delito", remarcó.

"¿Por qué tienen que estar aislados? Porque no tienen celular pero agarra un delincuente, un chorro común, que se robó una billetera, y le dice 'plata o plomo, sé donde vive tu señora, tus hijos, a qué colegio van. Si trabajás para mí, vas a estar protegido'. Como él no puede mandar un mensaje, lo pasa el otro. El aislamiento es el impedimento total para no seguir cometiendo crímenes", explicó Bullrich sobre su programa.

En esa línea, se refirió al espionaje ilegal que planea llevar a cabo. "Lo que pueden tener, que es su derecho constitucional, es su defensa. Su defensa se graba. Cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con su defensa. Lo vamos a poner en el Código Penal", aseguró.

Fantino se vio sorprendido y le puso un freno. "No podés eso. Patricia, mirame, no podés hacer eso. No me pongas a mí a defender a los delincuentes pero es un derecho. Yo constitucionalmente puedo tener una defensa, con esto te van a tirar a la yugular", lanzó. Y ella reforzó: "Yo lo puedo grabar bajo un sistema, lo puedo tener como un elemento de prueba, puedo no escucharlo, tener a esa comunicación con un sistema de protección y si el día de mañana, hay un delito y un juez ordena, utilizarlo".

"Si yo estoy hablando con mi abogado, vos no podés saber lo que yo hablo. Suponete que el tipo dice 'yo cometí el delito', vos me escuchaste la grabación con mi abogado y mi abogado es muy bueno, me saca libre. ¿Vos qué haces con esa grabación?", se preguntó el conductor. "Vos la prueba que podés utilizar de esa grabación es la constitución de un nuevo delito, no del delito por el que está juzgada la persona. Si vos no hacés eso, los narcos te compran todo en las cárceles. ¿Manda el Estado o los criminales? El Estado, es clarito", sentenció Bullrich.