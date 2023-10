Elecciones 2023: el PRO pone toda su artillería pesada para empujar a Bullrich en la recta final de la campaña

Macri, Larreta y Vidal harán recorridas con la candidata a Presidenta por distintos puntos del país. La diferenciación con Milei y la advertencia del ex presidente a Juntos por el Cambio.

El PRO quiere dejar atrás la dura pelea en la campaña para las PASO y en el segundo tramo de estas elecciones 2023 busca zurcir las partes y exhibir una imagen de partido unido y encolumnado detrás de Patricia Bullrich. Para ello, las principales figuras del partido se suben a la "Patoneta" y acompañarán a la candidata a presidenta en las últimas semanas de cara a las generales. Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal salen a la cancha para ponerse al hombre el objetivo de que Juntos por el Cambio entre al balotaje contra Javier Milei.

En la reunión del Consejo Nacional del PRO que se llevó en el inicio de la semana y tras el debate presidencial, las principales figuras del espacio se reunieron para dar la imagen de "un espacio federal" y acercar a las partes que se enfrentaron el 13 de agosto. Esta jornada, según uno de sus impulsores, fue el final de un proceso que se inició para "unir todas las partes" afectadas.

Bullrich no se cruzó con Macri y Larreta. A lo largo de la jornada se acercaron al Belgrano Athletic Club y pronunciaron discursos que giraron en torno a achicar diferencias, especialmente entre los armadores del interior y delinear los próximos pasos de campaña. Acordaron que Bullrich recorrerá en los próximos días junto a Larreta y Vidal el conurbano bonaerense y el interior de la provincia de Buenos Aires, mientras que Macri hará recorridas en soledad como ya lo hizo en Córdoba y que en algunos puntos se cruzará con su ex ministra de Seguridad.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Bullrich envalentonó a la dirigencia y militancia que se acercó y destacó que el proyecto de Juntos por el Cambio es de "austeridad y transparencia". Con fuerte presencia de jóvenes, la candidata afirmó: "Nosotros no queremos el modelo de Insaurralde. Nosotros fuimos los que hicimos la denuncia contra los chocolates de la vida, que se les roban la plata a la gente, fuimos nosotros, nuestros senadores y diputados, y por eso es importante entender que nuestra forma de pensar, nuestra acción es coherente, los candidatos en todo el país son coherentes, nuestra fuerza política es coherente en todos lados y esa coherencia es la que nos va a llevar a ser un gobierno de cambio profundo, sin esa coherencia los gobiernos se deshacen como helados”.

Esas provincias en las que los dos se van a mostrar juntos serían Santa Fe, Mendoza y la misma provincia mediterránea, donde apelan a crecer en votos. De hecho, ayer en Santiago del Estero tanteó un acercamiento con el gobernador y también candidato a Presidente, Juan Schiaretti, como en su momento intentó hacer Larreta, algo que en bullrichismo consideraron apresurado antes de las primarias. "Con vos vamos a defender a los cordobeses", lanzó al cordobés, quien se corrió del guiño y le apuntó a las deudas que Macri no cumplió.

Según supo El Destape sobre lo hablado en el consejo, Macri dejó un mensaje orientado a la importancia de "garantizar el cambio" y a modo de advertencia aseguró que tanto el PRO como Juntos por el Cambio "no debe caer en la tentación de no llevarlo adelante". Es decir, que no sea un gobierno gradualista como el suyo sino que haya un "cambio de fondo".

Mientras que Larreta habló sobre su rol en la campaña. "Expresó comodidad, no se siente como el que perdió sino como parte de un equipo que va a ayudar a ganar el 22 de octubre", relató un bullrichista. En privado las versiones son otras y, como contó este medio la semana pasada, ambos bandos admiten que el vínculo mejoró en las últimas semanas y es “respetuoso” aunque aclaran que “no hay amor”. En el larretismo se animan a vaticinar un triunfo de Milei y que en un escenario de segunda vuelta al que ven es a Sergio Massa como contrincante. De ocurrir esto, en Uspallata anticipan que Macri trabajará para romper el PRO y abogan a la hipótesis de que hay dirigentes de su confianza que ya tendieron puentes con Milei y que podrían participar de su eventual Gabinete.

Durante su exposición de esta tarde, Larreta tildó de “hipócrita” al actual ministro de economía y candidato a presidente, Sergio Massa, y de "inexperto" al candidato de La Libertad Avanza. Calificó a ambas alternativas de "sombrías" y sostuvo que Bullrich es "la candidata que cuenta con un equipo sólido para sacar el país adelante". Y arengó: "Tenemos que poner todo de nosotros para que gane Patricia".

Al encuentro de hoy asistieron el presidente del partido Federico Angelini tras la licencia de Bullrich; el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres; los candidatos Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA), y el diputado nacional Cristian Ritondo, entre otros. El candidato a Jefe de Gobierno hizo un análisis del contexto político actual y futuro en el que pareció confrontar con la estrategia discursiva de Bullrich de "terminar con el kirchnerismo". Para el ex intendente de Vicente López "las elecciones se ganan con futuro" y “la gente ya dio vuelta a la página del kirchnerismo, entre o no Sergio Massa al balotaje". Apuntó que el desafío "es un poco más que solamente hablar de kirchnerismo” y llamó a "redoblar el esfuerzo". Por último, le envió un mensaje al votante de La Libertad Avanza: "Entendemos su enojo, pero el voto es un hecho de alta responsabilidad. Un golpe en la mesa nos quita la bronca una vez, pero nos puede dejar con gobiernos incapaces de darnos ese futuro”.

En el equipo de Bullrich se muestran confiados con los últimos movimientos de la candidata, en especial los últimos 15 días. Tras un comienzo errático post PASO debido a la intensidad de algunos cruces con el sector de Larreta, la ex ministra de Seguridad no solo nombró a Carlos Melconian como su eventual ministro de Economía sino que encauzó su discurso en el antikirchnerismo y en exponer que La Libertad Avanza no está en condiciones de llevar adelante el cambio que impulsan por la ausencia de gobernadores, intendentes y legisladores. Lo que llaman "el cambio posible, verdadero y duradero". Los números que maneja el bullrichismo son de un triple empate con una leve ventaja del libertario.

Bullrich, que a la salida del encuentro cruzó a Milei por su discurso negacionista, estará mañana por la zona norte de la provincia de Buenos Aires y luego se moverá por Mar del Plata y el resto de la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, como también por Catamarca, Tucumán y Salta. Mientras tanto, repasará los temas para el segundo debate, que será en la Ciudad de Buenos Aires y que girará en torno a "Seguridad", "Trabajo y producción", y "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente".

La evaluación que hicieron desde su equipo sobre el resultado del primer debate es positivo. Mencionan como puntos altos las propuestas en educación como también exponer el vínculo de Milei con el gastronómico Luis Barrionuevo. "Dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre y te aliaste con Barrionuevo", achacó la candidata.

Pese a estar satisfechos del desarrollo del debate, al que Bullrich calificó de "parejo", reconocen en el equipo de campaña que le costó el segmento de economía para desarrollar las ideas. Además de estar afectada por un fuerte estado gripal, también consideraron que el formato del debate la condiciona porque está contenida. "Ella cuando está coacheada pierde autenticidad", admitieron. El desafío para el próximo domingo, en el que estará más cómoda porque se hablará de seguridad, pasará por dejar alguna frase que se viralice y la instale en las redes sociales.