Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 26 de mayo

El diputado nacional Leopoldo Moreau se refirió al acto de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el 25 de mayo y afirmó que “ater se repitió un escenario característico de las convocatorias de Cristina: una multitud que fue allí a cumplir un compromiso con la Patria y a renovar la fe democrática, porque la democracia actualmente está mutilada por una Corte Suprema de Justicia que promueve golpes institucionales”.



En diálogo con Fernando Cibeira y el equipo de #CaballeroDeDía por #ElDestapeRadio, Moreau sostuvo que “es imprescindible una reforma judicial. No podemos tener una Corte Suprema de Justicia que nos pone siempre al borde de mutilar la Democracia e incluso promover golpes institucionales. La Corte de la mayoría automática del menemismo estaba allí para promover las privatizaciones de Menem y Cavallo, pero no perseguía, no encarcelaba.”.