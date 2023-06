Elecciones 2023: en medio del debate por las PASO, Scioli publicó un nuevo spot de campaña

En medio de la discusión en la coalición oficialista, el embajador argentino en Brasil ratificó su precandidatura con un nuevo spot de campaña.

El embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, ratificó este jueves que será precandidato a presidente por el Frente de Todos en las elecciones 2023 y lanzó un nuevo spot de campaña en el que afirmó que "la única forma de avanzar es enfrentando los desafíos".

En el tuit que acompañó el spot, Scioli expresó: "La única forma de avanzar es enfrentando los desafíos y triunfando. De eso estamos hechos. Así somos". En la pieza audiovisual, que tiene una duración de 50 segundos exactos, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires dejó en claro su intención de competir en las PASO, en medio de las presiones del massismo y el kirchnerismo para que el oficialismo se presente en las elecciones con un candidato de unidad.

Desde el entorno del embajador precisaron a Noticias Argentinas que "ningún gobernador le pidió que se baje", luego de que trece mandatarios provinciales del peronismo se reunieran en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y reclamaran en un comunicado la "construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal". En ese marco, las fuentes consultadas afirmaron que no existió un pedido de los gobernadores para que decline su precandidatura y aclararon: "No se lo hicieron de manera presencial ni telefónicamente. Daniel no tiene previsto más que seguir con su precandidatura".

En el video que difundió en sus redes sociales, el funcionario recordó que cuando fue campeón del mundo su "lancha se llamaba La Gran Argentina". "¿Y por qué ganamos? Porque cuando el mar estaba más agitado, con las condiciones más duras, el rumbo más difícil, y cuando tenía que tomar decisiones a 250 kilómetros por hora sobre olas de dos metros, enfrenté la adversidad con aún más energía y determinación y gané", relató Scioli al inicio del spot.

Para concluir, el precandidato presidencial realizó una comparación con la situación actual de la Argentina. "Hoy nuestro país esta justamente así, navegando en un mar embravecido y peligroso. ¿Y saben cuál es el camino? Encarar avanzar y ganar. De eso estamos hechos, enfrentar los desafíos, por más grandes que sean y triunfar. Eso es Argentina, así somos", sostuvo, recogió Noticias Argentinas.

Kicillof e intendentes de PBA coincidieron en un pedido de unidad

De cara al cierre de listas, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso primera y comenzó a delinear la campaña que realizará para intentar retener cuatro años más la provincia más poblada de la Argentina. “Ganar la Provincia para ganar la Nación es el único objetivo que tenemos”, le dijo a los más de 20 intendentes de la primera y tercera sección electoral presentes en el Salón Dorado de Casa de Gobierno, en La Plata.

“El objetivo de este gobierno es ganar la provincia de Buenos Aires”, repitió el dirigente en una reunión privada que fue convocada desde Gobernación y no formó parte de la agenda oficial. Del encuentro participaron la vicegobernadora Verónica Magario, 25 jefes comunales y seis ministros.