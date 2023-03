Elecciones 2023: la decisión de Macri generó alivio en JxC y tensionó las internas en el FdT

El video del ex presidente aceleró los tiempos electorales y se esperan definiciones en Juntos por el Cambio. Cómo impactó en el Frente de Todos.

El anuncio del ex presidente Mauricio Macri sobre su corrimiento de la carrera presidencial generó un cimbronazo político en la oposición y en el oficialismo que apurará las definiciones de cara a octubre. Pocos minutos después de que Macri compartiera el video en sus redes sociales, los candidatos de Juntos por el Cambio salieron en tándem a reivindicarlo como "un gesto de grandeza" mientras que en el Frente de Todos respondieron que la gestión del ex presidente fue un "fracaso" y ubicaron allí el motivo de la baja de su candidatura.

Juntos por el Cambio tiene al menos cuatro candidatos claros que buscan desembarcar en la Casa Rosada: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, María Eugenia Vidal. El ex presidente se encargó en los últimos días de dar su aval a todos y así lo ratificó en el video al reivindicar "la cantidad de dirigentes nuevos y competitivos que tenemos".

Pero por ahora quien primero usó el movimiento de Macri a su favor fue Bullrich, quien dijo que esto "fortalece" su propia candidatura. Se trata de la candidata que representa las mayores dificultades para el ex presidente porque, además de tener una de las bases de apoyos más solidad, es la más autónoma e "incontrolable" para el fundador de Juntos por el Cambio.

"Esto hace que quienes hayamos decidido ser candidatos seamos quienes tengamos que tomar esa responsabilidad junto a todos los miembros de nuestra coalición", dijo Bullrich este domingo en diálogo con Radio Rivadia. En una entrevista con la misma emisora, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, destacó que Macri tomó una "buena decisión" al entender que "aporta coherencia al PRO".

Por su parte, en el Frente de Todos la decisión de Macri fue comidilla para una nueva interna. Desde República Dominicana y a minutos de subirse al avión para partir a Estados Unidos, fuentes presidenciales dejaron trascender a los periodistas acreditados que el anuncio de Macri ilusionó a Alberto Fernández con una posible reelección. Además destacaron que fue la decisión "correcta".

Desde el kirchnerismo, en tanto, se refirieron a los offs que indicaron que el albertismo espera que Cristina Kirchner haga lo mismo que Macri. En diálogo con AM530 el jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, afirmó: “Si alguien trazó un paralelo entre la renuncia a la candidatura de alguien que cometió un desastre histórico en nuestro país y tiene un bajísimo caudal de votos como es Macri, con la posible candidatura de quien sigue siendo la principal electora y quien le dio los mejores años a nuestro país, está un poquito confundido. Uno poquito mareado”.

El jefe de asesores de Kicillof, afirmó que la decisión de Macri no responde a un "gesto de generosidad ni altruismo" si no que por el contrario se explica la situación "desastrosa" en la que dejó al país. "Es la resignación y la confirmación de que luego del desastre que hizo en nuestro país no tiene una intención de votos que le permita nuevamente ser presidente. Por eso de baja”, afirmó Bianco.

Además agregó que todos los candidatos de JxC representan los mismo y explicó: "Para nosotros el candidato de Juntos por el Cambio da más o menos igual, de todas maneras vamos a tener que enfrentar al monstruo que es la derecha neoliberal”.

Respuestas de JxC