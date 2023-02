Elecciones 2023: Alberto Fernández pidió "no olvidar" los desastres económicos del macrismo

El Presidente puso en valor la gestión del Frente de Todos para recuperar puestos de trabajo, reactivar la economía y haber desarrollado una exitosa campaña de salud pública con el objetivo de resguardar a la población de la pandemia del coronavirus.

En un acto en la provincia de Tucumán y con tono electoral, el presidente Alberto Fernández pidió a la población que "no olvide" los antecedentes de la gestión de Mauricio Macri en torno a la toma deuda externa, la fuga de capitales, la destrucción del empleo pyme y el crecimiento de la pobreza. Además, puso en valor la gestión del Frente de Todos para recuperar puestos de trabajo, reactivar la economía y haber desarrollado una exitosa campaña de salud pública con el objetivo de resguardar a la población de la pandemia del coronavirus.

Junto al jefe de gabinete, Juan Manzur; el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y la secretaria de Energía, Flavia Royon, el jefe de Estado afirmó que su Gobierno "no ha dejado en la soledad y la intemperie a ningún argentino" y señaló que uno de los desafíos que se presenta es el de "terminar con el problema de la inflación". Al mismo tiempo, pidió que "no se olviden de la pobreza a la que sumergieron a millones de argentinos ni de los 25 mil millones de dólares con los que nos endeudaron" durante el gobierno de Mauricio Macri y reiteró que, aún luego de ese escenario, "tras la pandemia reconstruimos la salud que no existía".

Así lo expresó el mandatario al encabezar esta tarde la inauguración de las estaciones transformadoras Los Nogales, en Tafí Viejo y El Manantial, en el Gran San Miguel en la provincia de Tucumán, obras que demandaron una inversión de 50 millones de dólares. "Llevamos 23 meses consecutivos recuperando trabajo formal en Argentina, hemos creado en los últimos dos años un millón 600 mil puestos de trabajo. Tenemos que seguir en la senda de los que pensamos en los que peor están, en los últimos, a los que tenemos que tenderles una mano y volverlos a traer a vivir dignamente en la sociedad argentina", aseguró Fernández.

El Frente de Todos tendrá su mesa política

En su carácter de titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, Fernández convocó para el jueves 16 de febrero a la mesa política del Frente de Todos con el fin de comenzar a diseñar la estrategia partidaria para las próximas elecciones. La convocatoria fue difundida por el vicejefe de Gabinete y apoderado del PJ, Juan Manuel Olmos, quien informó que la reunión se efectuará a las 19 en la sede partidaria de Matheu 130 de la Ciudad de Buenos Aires.

A la reunión concurrirán los representantes de los distintos espacios políticos del Frente de Todos, informaron fuentes del Justicialismo. El domingo pasado, el jefe de Estado había anunciado, como titular del PJ, la conformación de "una mesa que diseñe las reglas electorales" del FdT y "la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año" que se realizarán para elegir gobernadores, legisladores nacionales y presidente.

El armado de una mesa política para discutir la estrategia electoral del oficialismo había sido solicitado por diferentes referentes de la coalición gobernante para encarar la campaña para la renovación de autoridades y legisladores en 22 de las 24 jurisdicciones, y a nivel nacional Presidente y Vice y 24 senadores y 130 diputados nacionales. En esa línea, Fernández señaló que "nuestros gobernadores y gobernadoras y nuestros intendentes e intendentas deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos".