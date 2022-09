El Frente de Todos se mantiene al margen del debate por las PASO en JxC: "Es una agenda atrasada y anticipada"

Estalló la interna entre el macrismo y los radicales por las primarias en los diferentes distritos. El Gobierno, por ahora, no da pistas de nacionalizar el debate y se despega: "Lo decidirá cada provincia y los gobernadores, no nos metemos".

El Frente de Todos intenta mantenerse al margen de la explosiva interna que se generó en las últimas horas dentro de Juntos por el Cambio por la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en diferentes distritos del país.

"Lo decidirá cada provincia y los gobernadores, no nos metemos", afirman a El Destape en la Casa Rosada. El Gobierno, por ahora, no dio pistas y niega que vaya a ser una propuesta de cara al calendario electoral a nivel nacional. Desde unos de los despachos de Balcarce 50 expresaron a este portal: "No tenemos jurisdicción sobre las PASO provinciales, son autónomas. No tiene nada que ver con la elección nacional. Es una plena decisión de ellos".

Desde el entorno de Alberto Fernández se apoyan en las declaraciones del ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que en las últimas horas afirmó: "Eso es materia del Congreso". Ante la consulta de El Destape, respaldaron al funcionario: "Eso es algo que tiene que votarse ahí y no hay ningún proyecto a nivel nacional". En su última conferencia de prensa, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti también se refirió al tema y lo negó de forma tajante: "El Gobierno no quiere suspender las primarias".

El Frente Renovador también se mete en la discusión y va por la misma línea del Poder Ejecutivo. Raúl Pérez, un hombre clave de ese espacio y mano derecha de Sergio Massa, opinó en El Destape: "A nosotros nos mata Massa si nos metemos en una cuestión electoral con los quilombos que tiene Argentina. Esa es una agenda atrasada y anticipada".

Siguió el jefe de Gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados: "Hay que laburar, no hay que discutir cuestiones electorales ahora, en plena lucha contra inflación. No es parte de la agenda". En esa línea, criticó a Juntos por el Cambio y aseguró: "Ellos tienen una agenda que está disociada, nosotros afrontamos problemas importantes. No hay lugar para pensar en la cuestión electoral. La agenda tiene que ser responsable, no veo que sea momento de esas cosas".

Desde la provincia de Buenos Aires también desestimaron cualquier debate sobre la temática. "No se está trabajando en eso ahora, no es un tema para nosotros", respondieron de manera contundente.

El Frente de Todos le cede ese barullo a la oposición, que hoy tuvo su pico con un cruce de alto voltaje entre sus dos popes: Mauricio Macri y Gerardo Morales. Líder del PRO y presidente de la UCR. Ambos con la lengua filosa. Macri cree que la UCR impulsa, respalda o apoya pasivamente la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en diferentes ciudades. Tiene elementos para sostenerlo, como el caso de Chubut. No soslaya el expresidente que su teoría falló en Marcos Juárez: no hubo PASO y ganó JxC en lo que el PRO llama la elección "kilómetro 0" alla 2014 que terminó con el triunfo de Cambiemos en 2015.

A hoy, Salta y San Juan son las únicas provincias confirmadas que no tendrán PASO en sus elecciones. En donde ya se encuentran los debates sobre si también se aplica en sus distritos están Catamarca y Chubut.

El escándalo Macri-Morales

En cuanto a Chubut, fue la provincia que prendió la mecha para el explosivo enfrentamiento entre Macri y Morales. El gobernador de Jujuy le pidió hoy al expresidente "que ordene a su gente, que es bastante violenta", en referencia a la interna con la UCR en Chubut.

"Mauricio Macri, como jefe del PRO, lo que tendría que decirle a sus dirigentes es que dejen de entorpecer la relación con el radicalismo y le dejen de mentir al radicalismo, y que dejen de denostar al radicalismo en Chubut", afirmó Morales al referirse a la interna de Juntos por el Cambio en esa provincia.

Sobre los cruces que generó dentro de Juntos por el Cambio (JxC) la posibilidad de una alianza entre el radicalismo y el peronismo de Chubut para dejar sin efecto las elecciones PASO en esa provincia patagónica, dijo en diálogo con radio La Red que "urge una reunión de la Mesa Nacional (de la coalición opositora) para tratar el tema". Y cerró: "Sería un buen aporte que Macri, lejos de emitir tuits, se meta un poco en la vida interna de Chubut y ordene un poquito a su gente, que es bastante violenta para con el radicalismo".